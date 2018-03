Radio2 Live con Pino Daniele e Marcus Miller

RADIO. Gran finale martedì 30 luglio per il Lucca Summer Festival.

In occasione della serata di chiusura dell’evento, il palco di piazza Napoleone raddoppia l’offerta con due concerti che Radio2 Live trasmetterà in diretta a partire dalle 21.00. Pino Daniele e Marcus Miller si esibiranno in un live esclusivo all’insegna delle contaminazioni e dei virtuosismi. Il bluesman partenopeo incontrerà il re del basso americano, produttore e musicista tra jazz, rock e funk, per una serata che si annuncia imperdibile.

Pino Daniele, il nero a metà, artista dalle indiscusse doti chitarristiche, appartiene a quella categoria di musicisti che hanno fatto scuola e che hanno influenzato tanti aspiranti cantautori. E’ riuscito ad esportare in tutto il mondo il rock, il blues e il jazz dal sapore mediterraneo e a farsi apprezzare dai grandi nomi internazionali, sono celebri le sue collaborazioni con Eric Clapton, Wayne Shorter, Pat Metheny, Jim Kerr e molti altri. Marcus Miller soprannominato "The superman of soul" è considerato uno dei maestri del funk per il suo modo particolare di suonare il basso. Ha all'attivo numerose partecipazioni al fianco di artisti del calibro di Miles Davis, Luther Vandross e il sassofonista David Sanborn. Oltre al basso elettrico, Miller suona il clarinetto, il clarinetto basso, le tastiere, il sassofono soprano e la chitarra.

Radio2 è partner ufficiale del Lucca Summer Festival e seguirà il concerto in diretta dalle 21. Presenta la serata Silvia Boschero.