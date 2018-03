Julia Jazz 2013 a Giulianova dal 24 al 28 luglio

GIULIANOVA. Sarà un'altra edizione all'insegna della musica e della didattica quella a cui tutti gli appassionati prenderanno parte dal 24 al 28 Luglio.

Giulianova si trasformerà in un vero e proprio laboratorio creativo, con seminari di musica moderna, classica, ed elettronica. Una full immersion dedicata ai veri amanti della musica ascoltata e... suonata. Julia Jazz, giunta all'ottava edizione, prevede seminari tenuti da musicisti di caratura nazionale (Toni Fidanza, Massimo Manzi, Renzo Ruggieri, Gianluca Caporale, Domingo Muzietti, Danilo Di Paolonicola, Alex Paolini, Sabatino Matteucci, Simona Capozucco, Tatjana Vratonjic, Paolo Giuseppe Oreglia etc.) e rivolti a stagisti di ogni età che vogliono approfondire lo studio del proprio strumento. Si terranno lezioni di chitarra, basso elettrico e contrabbasso, batteria, pianoforte, sax, clarinetto, canto, fisarmonica jazz, flauto traverso, violino, contrabbasso, corsi propedeutici dedicati a chi si affaccia al mondo della musica, musica d'insieme, armonia, arrangiamento e composizione.



L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Orchestra Contemporanea” in collaborazione con il Comune di Giulianova, raggiungerà il suo culmine il 28 Luglio (Palazzo Kursaal, Lungomare Zara a partire dalle ore 18:00) quando si terrà il concerto degli stagisti di Musica Classica e a seguire i migliori gruppi della sezione di Musica Moderna per concludere con la Drummeria (sponsorizzata dalla Volume Drums, dalla Tamburo Drums e dalla Proel), che proporrà una composizione di 15 minuti circa composta e diretta dal docente Alex Paolini. Il pubblico si ritroverà immerso in un viaggio musicale che andrà dal 1700 ai giorni nostri.



Gli stagisti, coadiuvati dai docenti, avranno inoltre modo di mettersi in mostra in una jam session che si terrà il 27 Luglio dalle ore 21:00 presso il Ristorante Pizzeria “Peperoncino Rosso” di Giulianova Lido (Lungomare Spalato, 2).



Grazie al contributo del Comune di Giulianova, nelle passate edizioni, la rassegna Julia Jazz ha offerto al pubblico concerti che hanno visto protagonisti musicisti di fama internazionale, fra questi Fabrizio Bosso, l'Orchestra Contemporanea con Gary Green e Malcolm Mortimore dei Gentle Giant, Linda Valori, Jenny B, Awa Ly etc. Quest'anno causa la mancanza di fondi l'organizzazione non potrà offrire nomi altisonanti e riporrà nelle capacità musicali dei numerosi stagisti un'offerta artistica che non farà rimpiangere le passate edizioni.