Teramo, sabato sera il concerto di Katia Ricciarelli

TERAMO. Questa sera in Piazza Martiri della Libertà, l’evento forse più atteso dell’estate teramana 2013.

“Il canto della vita” concerto di Katia Ricciarelli e del tenore Francesco Zingariello, accompagnati dalla grande orchestra “I solisti di Puglia e Basilicata”. Il concerto è ad ingresso gratuito e l’orario di inizio è per le 21:00

Domenica 21, nel cartellone dell’estate teramana, sempre in piazza Martiri e ancora con inizio alle ore 21:00 è in programma il concerto dell’orchestra “I media sound”. Storica orchestra teramana, propone uno spettacolo uno spettacolo intenso con grande coinvolgimento del pubblico, con la migliore musica da ballo italiana ed internazionale . Il vasto repertorio va dal liscio ai balli di gruppo agli anni sessanta e settanta ed ottanta e musica leggera. I Componenti dell'orchestra "I Media Sound" sono: alla Batteria Tiziano Matteucci, al basso ed organetto Giuseppe Mancini, alla Chitarra Tonio Malvezzo, alle Tastiere e Voce Fabio Giusti, alla Fisarmonica Francesco Di Rocco, al Sax e Voce Caterina Trimarelli, Vox: Roberta Pomanti.

Lunedi 22, invece, stessa location e stesso orario, concerto degli AURA: “Beatles Project.” Di Teramo e provincia, in attività dal 1992, la band è formata da musicisti professionisti. Gli AURA propongono un vasto repertorio di grandi successi internazionali; dal Pop, al Rock, dal Funky, al Blues, fino alla Dance Revival anni 70/80 ed alla musica Italiana. Particolarmente apprezzato, il coinvolgente “Tributo ai Beatles”. Gli AURA vantano oltre ad un’ottima esperienza dal vivo consolidata negli anni, apparizioni in alcune importanti manifestazioni a carattere regionale, nazionale e internazionale. Anche per gli spettacoli di Domenica e Lunedì, l’ingresso è gratuito.