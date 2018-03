Giulianova, arrivano gli Spyro Gyra e Sud Sound System

GIULIANOVA. L'attesa per la prima edizione del “Giulianova sound Festival ”sale ed già è iniziato il conto alla rovescia per il concerto degli “Spyro Gyra” che aprirà la 1° edizione del Festival, organizzato dal Comune di Giulianova, con la collaborazione artistica dell’associazione culturale Core Rock Sound.



Venerdì 19 luglio alle ore 21.30 nel verde del parco “Chico Mendes” di Giulianova, i “cinque ragazzi” di Buffalo, guidati dalla mano ferma del sassofonista Jay Beckenstein e dal tastierista Tom Shuman, accenderanno, con il loro inconfondibile sound, la lunga notte giuliese.



I “maestri” del jazz fusion, grazie ad una miscela sofisticata di pop-jazz, soul funky, melodie caraibiche e sentori musicali alla Yellowjackets, guidati dalla sopraffina tecnica strumentale e da un percorso sonoro che ha saputo rinnovarsi negli anni, regaleranno a tutti i presenti un viaggio unico ed irrepetibile nella musica, per chi ama la buona musica.



Questo inossidabile gruppo sta attraendo appassionati da ogni parte d’Europa che, per l’occasione, si incontreranno a Giulianova per rivivere la vocalità jazz e le pregiate sospensioni smooth.



Sabato 20 luglio, sempre alle ore 21.30, la suggestiva scenografia naturale del parco “Chico Mendes”, farà da cornice al suono energico ed avvolgente dei “Sud Sound System”.



In migliaia ad attendere la band salentina che, con le loro sonorità reggae, dancehall, raggamuffin, miscelate con un pizzico di rap, promette di infuocare, far ballare e saltare l’intera platea.

È ancora possibile acquistare i biglietti sul circuito internazionale Ciao Tickets.