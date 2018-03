Ortona, il musical dei genitori per finanziare le attività degli studenti

ORTONA. Diciotto genitori, tredici mamme e cinque papà protagonisti di un musical per raccogliere fondi da destinare alle attività scolastiche e ricreative dei figli.

Succede ad Ortona dove sabato 20 luglio e domenica 21 va in scena al teatro Tosti (ore 21) lo spettacolo ispirato a Sister Act di Woopy Goldberg, dal titolo ‘Svitati in Convento’.

L’iniziativa è nata dall’idea di alcuni genitori degli alunni del primo Istituto Comprensivo di Ortona come strumento di beneficenza per la scuola stessa. In tempi di crisi non si sta a guardare ma ci si mette in gioco anche così.

La regia dello spettacolo è affidata a Maurizio Di Marco, le coreografie sono di Luisanna Giri e il coordinamento del canto è gestito da Rita Viscione.

Proprio Viscione racconta come è nata questa iniziativa: «è partito tutto da me, per cercare di aiutare un pò la scuola per l'acquisto di materiale didattico».

E i primi frutti sono stati già raccolti. Dopo il primo spettacolo, il 24 e 25 aprile scorso, i genitori-attori sono riusciti a raccogliere ben 2.000 euro che in tempo di crisi e tagli agli istituti scolastici sono una bella boccata d’ossigeno.

La sfida è subito ripartita e tra qualche giorno si torna in scena: tolte le spese l’incasso sarà devoluto all'opera dei salesiani per incrementare le attività dei ragazzi.

Nel cast ci sono casalinghe, ma anche un panettiere, commesse, il direttore di un supermercato e un odontoiatra. Nessuno fa il cantante e il ballerino di professione ma l’entusiasmo in queste ore è alle stelle: «proviamo tre volte a settimana dalle 21 all'una del mattino: siamo matti. Alla vigilia del debutto c’è tanta tensione e preoccupazione, però tanta speranza che tutto vada bene».

Per i più piccoli è una grande festa: «sono orgogliosi di noi», racconta ancora Viscione, «e non fanno altro che cantare le canzoni del musical».

Parteciperanno al musical gli allievi di Alfe Dance e la campionesse di ginnastica ritmica Federica Castiglione. I biglietti sono in vendita da Panificio Picciano e profumeria Iris Beauty.