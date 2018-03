SILVI. Approvato il calendario degli eventi estivi 2013.

La Giunta ha reso noto gli spettacoli che intratterranno tutti coloro che trascorreranno le vacanze a Silvi. Notte Bianca il 3 agosto e spazio a musica, cinema, teatro, sport e molto altro ancora.

Una programmazione ricca e variegata, realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio. Ad aprirla ufficialmente, mercoledì 3 luglio, sarà “Svezia Motor Show” a cui seguirà il tour di Miss Adriatico 2013 il 6 luglio.

Spazio dedicato anche ai retrò del cinema, con l’appuntamento previsto per venerdì 19 luglio “Le voci del cinema”, già alla sua 3° edizione. Corposo il programma delle feste organizzate nelle frazioni: la festa di San Giuseppe a Pianacce il 19 e 20 luglio, Santo Stefano in piazza I° maggio il 4 agosto, la Santissima Trinità a San Silvestro il 10 agosto e San Rocco il 16 e 17 agosto a Silvi Paese.

«Nonostante i consistenti tagli siamo riusciti a mantenere, anche quest’anno un calendario ricco di iniziative, grazie anche alla collaborazione di tanti commercianti e associazioni che con entusiasmo e vivacità proporranno interessanti appuntamenti adatti a pubblici di tutte le età» ha commentato il Sindaco Gaetano Vallescura.

«Gli eventi estivi offrono ai cittadini la possibilità di ritrovarsi, di divertirsi insieme, contribuendo alla conservazione di un’identità locale e un senso di appartenenza al territorio indispensabili in tempi di crisi e di incertezza», ha infine aggiunto Luciana Di Marco Assessore alla cultura.