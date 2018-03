Estate 2013: a San Salvo una ‘Notte bianca’ e una ‘Notte rosa’

SAN SALVO. Un calendario estivo completo che contempla spettacoli di intrattenimento, musica leggera e classica oltre all’opera lirica, enogastronomia, arte circense, balli di gruppo, giochi per bambini, sport e cinema in Città.

Tutte informazioni raccolte in un comodo pieghevole che sarà distribuito anche alle famiglie di San Salvo. Sono alcuni degli ingredienti del cartellone delle manifestazioni estive presentato questa mattina a San Salvo dal sindaco Tiziana Magnacca e dagli assessori alle Attività Produttive Oliviero Faienza e alla Cultura Giovanni Artese.

«Scelte di bilancio ci hanno obbligato – ha sgombrato subito il campo il sindaco – a predisporre un calendario che avesse una regola precisa non spendere soldi per manifestazioni che poi ci avrebbero costretto a tagliare servizi o aumentare tasse ai cittadini. Alla fine il lavoro di preparazione svolto dagli assessorati e dalle strutture comunali ci consente di dire che ogni giorno ci saranno momenti aggregativi per tutti le esigenze».

Quindi nessuna spesa pazza con eventi di grido ma appuntamenti divisi su tutto il territorio comunale con un’attenzione particolare a San Salvo Marina ma estesi anche alla Città e da quest’anno ai quartieri con il contributo della Pro Loco, del Centro Diurno Anziani, della DMC, dell’Università delle Tre Età e delle associazioni oltre che di privati cittadini.

L’assessore Faienza ha evidenziato come saranno tanti i momenti di aggregazione e in particolare due serate di forte richiamo come la Notte Rosa (27 luglio a San Salvo Marina) e la Notte Bianca (17 agosto a San Salvo). Spettacoli importanti con il comico Baz da Colorado Caffè e il concerto pianistico di Irina Vadilina, senza dimenticare la Sagra delle cozze, del pesce fritto, del baccalà per promuovere meglio le peculiarità gastronomiche del territorio.

Il 13 luglio ci sarà la consegna ufficiale della Bandiera Blu nella struttura del Biotopo marino nel corso del convegno “Le ultime spiagge sabbiose abruzzesi e molisane” con la collaborazione del Centro studi Montagna Vastes

Per la cultura oltre agli eventi segnalati l’assessore Artese ha annunciato il premio letterario “Raffaele Artese Città di San Salvo” riservato ai romanzieri esordienti, con la cerimonia conclusiva il 23 agosto con la premiazione dei vincitori in collaborazione con il Lions Club. Inoltre saranno proposti la Festa del Benvenuto (30/7) riservato non solo agli emigranti ma anche alle comunità straniere che si sono integrati a San Salvo e la Festa del dialetto sansalvese (5/8) giunta alla seconda edizione.