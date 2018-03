Estate 2013, al via l’ottava edizione del “custom party” di Atessa

ATESSA. “Rock’n’roll, motorcycles, tatoos, kustom kulture, food & beer”, questa sarà la formula vincente dell’ottava edizione del “Custom Party”, manifestazione che si terrà dal 28 al 30 giugno presso la vasta area del Parco Commerciale a Piazzano di Atessa.L’evento, che affonda le proprie radici nella passione per la moto e il rock’n’roll, sceglierà quest’anno una location nuova, quella del Parco Commerciale; oltre 20mila mq dove moto, auto d’epoca e rock’n’roll si sfideranno a suon di musica e birra e concederanno, ancora una volta, al Custom Party un’affascinante e coinvolgente atmosfera old style. Variegato sarà il programma di quest’anno che vedrà la partecipazione di molti artisti di fama internazionale, primo tra tutti Reverend Horton Heat, icona dello psychobilly mondiale e interprete del contry-blues-rock rigorosamente “made in Usa”, che farà tappa ad Atessa, unica data europea del suo tour.Inoltre a scaldare le due aree musicali, appositamente allestite per gli spettacoli live, saranno i londinesi The Jets e Mouse Zinne with the Adels, e gli italiani Wheels Fargo & the Nightingale di Reggio Emilia, Hell Spet Country Band di Brescia, the Fabulous Daddy di Ancona, the Cream Crackers di Bari, i Marilù di Caltanissetta, the Astrophonix di Firenze, the Lucky Strikes di Bologna e la Strike Rockabilly Band di Ragusa. Non mancherà la presenza musicale abruzzese con la Coconuts Killer Band, the Fiftyniners, Wild Strikes, Dick in Dixies e Cross Road Blues Band.Più di cinquanta stands tematici ripercorreranno gli intramontabili anni Cinquanta. Un viaggio musicale e non solo che darà la possibilità agli ospiti, amanti dell’old style, di gustare le performances live all’insegna del rock’n’roll, rockabilly, psychobilly, country e hillbilly e di passeggiare tra accessori e make up vintage, pin up, show di burlesque e tutti gli ingredienti che faranno del “Custom Party” 2013 il fiore all’occhiello dei festival internazionali del settore.