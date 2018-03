A Schiavi di Abruzzo la festa della birra, degli arrosticini e della musica indipendente

SCHIAVI DI ABRUZZO. Torna la rassegna musicale-culturale “Schiavi della Musica”, punto di riferimento della musica indipendente.

Tre giornate interamente dedicate alla musica, che vedranno alternarsi artisti e band della scena indipendente italiana.

Il piccolo comune dell’Alto Vastese, a 1168 metri sul livello del mare, nei giorni 28-29 e 30 giugno si animerà per una nuova e imperdibile iniziativa che riguarderà tutta la comunità montana locale e non.

Sul palco allestito in Piazza Caduti d’Ungheria si esibiranno 6 gruppi (2 a sera) a partire dalle ore 22:00 di ogni giorno.

Si inizia venerdì 28 giugno con lo spettacolo de “La Dodicesima Notte” e del trio bolognese “the crazy crazy world of mr Rubik” con la loro originalissima musica che riesce a fondere l'elettronica al rock in chiave etnica. Sabato 29 giugno aprirà la serata il cantautore “Giovanni Truppi”, a seguire “The Gentlemen’s Agreement”, un gruppo che adopererà una serie di strumenti musicali tipici del Sud America, quali, ad esempio, l'ukulele, il tres cubano e una valanga di strumenti brasiliani”. Concluderanno la manifestazione, domenica 30 giugno, “Umberto Palazzo”, una delle figure di spicco del panorama musicale abruzzese, con Sandra Ippoliti ed il gruppo omonimo del cantautore bresciano “Ettore Giuradei”.