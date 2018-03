Abruzzo/Al via il Flaiano delle novità: tappeto rosso e sfilata dei vip in piazza Salotto

PESCARA. Si avvicina l'inizio della quarantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, e in particolare del Flaiano Film Festival (28 giugno-6 luglio 2013).

Quest'anno ci saranno diverse novità, fra cui lo spostamento della serata finale dal Teatro d'Annunzio a Piazza della Rinascita e la proiezione dei film al Cinema Arca e nelle piazze della città.

«Abbiamo risolto le difficoltà legate al mancato utilizzo del Cinema Massimo per la richiesta di pagamenti che non ci erano mai stati prima, e direi che i mali non sempre vengono per nuocere - ha detto il presidente del Premio Ettore Tiboni - visto che il festival Internazionale del Cinema si farà e sarà ancora più ampio per durata e numero di film, con la novità del Flaiano in Piazza, e questo grazie ad una collaborazione che è nata fra noi e il Comune di Pescara e il vice sindaco Berardino Fiorilli. Faremo alcune proposte cinematografiche in grandi piazze di Pescara con ampio spazio per il pubblico, e questo - ha concluso Edoardo Tiboni - è sicuramente un fatto positivo».

Fiorilli ha spiegato che «l’amministrazione comunale sostiene da sempre questa manifestazione e dunque questa nuova collaborazione non è una sorpresa, anche se per quest'anno c'é la novità del Flaiano in Piazza nata da una conversazione fra me e il presidente Tiboni, con l'auspicio di coinvolgere la cittadinanza e così trasferire la serata finale del Premio Flaiano (14 luglio ore 20.30) in Piazza della Rinascita che rappresenta il cuore della città e il luogo di incontro non solo dei pescarese. Il passaggio degli artisti in Piazza Rinascita avverrà attraverso l'attraversamento di un lungo corridoio rosso».

Queste le piazze dove si svolgeranno le serate e le proiezioni dei film: 7-8 luglio in Piazza Marino Di Resta; 9-10 luglio Piazzale Vittoria Colonna; 11-12 luglio Parco Florida.