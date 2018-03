Estate rosetana 2013: il palio della Sciabica e “Roseto opera prima”

ROSETO. Presentato in Comune, alla presenza del sindaco, Enio Pavone, e dell’assessore a Turismo e Cultura, Maristella Urbini, il calendario delle manifestazioni dell’estate rosetana 2013.

Il Palio della Sciabica, la XVIII edizione di "Roseto Opera Prima" in veste rinnovata, la 42^ Mostra dei Vini d'Abruzzo di Montepagano sono le punte di diamante dell’offerta estiva dell’Ente, i principali eventi ai quali fanno da contorno una serie di iniziative ed eventi organizzati dalle associazioni, dagli chalet e dagli operatori economici del territorio.

Tra le novità dell’edizione, la sessione “Prima di opera prima”: dalle ore 19 e fino all’inizio delle proiezioni si svolgeranno sul palco reading di poesie, presentazioni di libri di autori locali e spettacoli teatrali per l’intrattenimento dei più piccoli.



Tra le altre opere prime in concorso: “Ci vediamo domani” (14 luglio) di Luigi Zingariello con Enrico Brignani; “Razza bastarda” (15 luglio) di Alessandro Gassman; “La città ideale” (16 luglio) di Luigi Lo Cascio, “Tutti contro tutti” (17 luglio) di Rolando Ravello, “Miele” (18 luglio) di Valeria Golino; “Salvo” (19 luglio” di Fabio Grassandonia e Antonio Piazza e la premiazione dei film in concorso sabato 20 luglio, alle ore 21.30, con a seguire la proiezione del film “Il postino” con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta.

La 42esima Mostra dei Vini d’Abruzzo di Montepagano, invece, si svolgerà dal 26 al 28 luglio. Tanti i mercatini tipici e specializzati in programma in piazza della Libertà e vie limitrofe. “Sei giorni su sette – conclude Urbini – saranno organizzati dei mercatini, questo per venire incontro anche alle richieste dei commercianti locali che chiedevano una maggiore inclusione nel programma del centro cittadino e in questa direzione va anche l’attivazione del servizio del bus navetta dal mese di luglio”.



Il lunedì, da luglio a settembre, il mercatino “Arte Utile”; il martedì il mercatino della “Picenità”, il venerdì, dal 3 luglio al 30 agosto, il “Mercatino delle pulci”, il sabato, dal 6 luglio al 14 settembre quello di oggettistica “Variegando”, la domenica, dal 23 giugno al 15 settembre, “Kreativia Day”. Il 3 e 4 agosto, sul lungomare centrale, da segnalare la prima edizione della mostra-mercato “Roseto Antiquaria”, con la partecipazione di antiquari e professionisti del settore provenienti da tutta Italia; il 10 agosto sfilata di cavalli “In sella sotto le stelle” a cura dell’Associazione Giacche Verdi; il 17 agosto, sempre sul lungomare, il mercatino dei prodotti tipici “Capricci di Gola”.

Ad illustrare nel dettaglio il programma dell’estate 2013 l’assessore Urbini: «Quest’anno abbiamo voluto riproporre – dichiara l’assessore – la rievocazione storica dell’antico metodo di pesca della sciabica, rivisitando la manifestazione, che si svolgerà il prossimo 13 luglio, sotto forma di un vero e proprio Palio. Per questo stiamo predisponendo un regolamento e invitando a partecipare anche i Comuni limitrofi, con il proprio gonfalone, marinai, donne in costumi d’epoca e gruppi folk. Il campo della gara, che avrà una durata di circa un’ora e mezza, sarà nel tratto ricompreso tra il pontile e l’hotel Bellavista».