Al Festival Wolvescamp pezzi di storia con Iron Maiden e AC/DC

MANOPPELLO. È considerato uno degli eventi più importanti dell’estate abruzzese, il “Wolvescamp” in programma sabato 22 giugno presso il campo sportivo comunale di Manoppello, Valerio Zappacosta.

A rendere l’evento prestigioso sarà la presenza di due ospiti di fama internazionale: Paul Di’Anno, voce storica degli Iron Maiden e Chris Slade batterista degli AC/DC nei primi anni ’90. Ad illustrare il programma della manifestazione sono stati oggi il sindaco di Manoppello Gennaro Matarazzo e il vice presidente del Consiglio provinciale Andrea Di Meo insieme ai ragazzi dell’associazione culturale BA.NDO.

«Siamo felici – dichiara il sindaco – di patrocinare l’evento perché teniamo molto alla buona riuscita di una manifestazione che riverserà tantissime persone sul nostro territorio».

«Anche la Provincia è lieta di sostenere questa iniziativa che avrà ricadute culturali e turistiche e di promozione territoriale importante - sottolinea Di Meo -. Ancora una volta la sinergia pubblico-privato permette di regalare un bell’evento all’intero territorio regionale e anche extraterritoriale».

L’apertura dei cancelli è prevista alle 15. Si avvicenderanno sul palco musicisti locali e, in serata, sarà la volta degli artisti internazionali. All’interno del campo ci saranno anche stand gastronomici e giochi d’acqua per intrattenere i presenti.