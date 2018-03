Abruzzo/Pooh in concerto il 7 luglio a Lanciano

LANCIANO. Cambia la location del concerto evento dell’estate lancianese.

Il prossimo 7 luglio, per motivi tecnico-logistici, l’unica data per Abruzzo, Marche e Molise della tournée estiva dei Pooh “Opera Seconda in Tour” sarà ospitata dall’area Fiera di Lanciano (Via Iconicella) e non più dallo Stadio Guido Biondi.

La tournée ha registrato il tutto esaurito con oltre 70 mila presenze durante le 50 date teatrali degli scorsi mesi.

La nuova serie di concerti toccherà i teatri all’aperto, le arene ed importanti piazze e luoghi storici italiani.

«Dopo i cinquanta concerti nei teatri si riparte per il tour estivo, sempre con l'orchestra, sempre con “Opera Seconda” – raccontano Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian – Questo concerto ha regalato alla nostra musica la preziosità del suono puro dell'orchestra e a noi la condivisione delle nostre emozioni con tanti bravi musicisti e vorremmo che questa esperienza continuasse ancora per molto!»



Roby, Dodi e Red, con Danilo Ballo alle tastiere aggiunte e Phil Mer alla batteria, sono in concerto con le grandi canzoni della loro carriera, per la prima volta accompagnati in tour da un’orchestra sinfonica: la Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno.

L’ultimo disco dei Pooh, “Opera Seconda” (Trio/Artist First) è un “concept album” che contiene, in una confezione preziosa e unica, 11 brani della carriera della band riarrangiati con un’orchestra sinfonica di 67 elementi (formata da musicisti delle migliori sinfoniche d’Italia), con la collaborazione di Danilo Ballo (che ha curato gli arrangiamenti) e Phil Mer (alla batteria). Il disco contiene anche un duetto con Claudio Baglioni e un duetto con Mario Biondi.

I brani sono tutti collegati l’uno all’altro come una vera opera, una lunga ed affascinante suite caratterizzata da un unico senso narrativo e musicale.



Roby, Dodi e Red così descrivono il disco: «L’orchestra è il quarto Pooh, è coprotagonista con la band, con sonorità classiche ma moderne. Il progetto non è una specie di compilation travestita, ma qualcosa di più».

Da venerdì 14 giugno è in rotazione radiofonica “Se c’è un posto nel tuo cuore”, il nuovo singolo dei Pooh estratto da “Opera Seconda”.

«“Se c'è un posto nel tuo cuore” – raccontano Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian – è un brano originariamente contenuto in “Asia non Asia” (1985) e adesso vive una seconda vita sia per il nuovo arrangiamento orchestrale, sia per le nuove parti musicali scritte appositamente, reso attuale e in spirito col nostro modo di suonare di oggi».

Prossimo progetto dei Pooh è un DVD che verrà girato in occasione dei concerti del 10 ed 11 luglio prossimi al Teatro Del Monaco di Treviso ed uscirà in autunno: sarà un’occasione da non perdere per tutti i fans che potranno assistere a uno spettacolo emozionante e ricchissimo, con scenografia e luci pensate per l’occasione.