Musica: a Francavilla concerto gratuito Cristicchi il 15 giugno

FRANCAVILLA AL MARE. «L'alba di una grande estate da vivere tutta d'un fiato a Francavilla».

E' il commento dell'Amministrazione comunale in vista del concerto gratuito, organizzato in collaborazione con 365 Events - che gestira' anche Sport & Fitness - che l'artista Simone Cristicchi, vincitore del 57esimo Festival di Sanremo nel 2007 con la canzone 'Ti regalero' una rosa', terrà sabato sera - 15 giugno - in piazza Sirena.

Si tratta della data 'zero' del tour estivo che il cantautore romano sosterrà in Italia nel corso della stagione balneare ormai alle porte. Simone Cristicchi e la sua band saranno in città a partire dalla prossima settimana quando effettueranno le prove generali del tour - a porte chiuse - presso il Palazzetto dello Sport in località "Valle Anzuca" per poi, sabato, omaggiare gratuitamente la città delle sue performance.

E così, in piazza Sirena, a due passi dal mare, suoneranno le note dei suoi maggiori successi come, ad esempio, 'Vorrei cantare come Biagio Antonacci', 'Studentessa universitaria', 'Menomale che c'è Carla Bruni', oppure 'Ti regalerò una rosa', soltanto per citarne alcuni, oltre alle nuove produzioni dell'artista legate al tour estivo 2013 "Album di famiglia" che prende appunto il nome dal titolo del suo ultimo album.

«Francavilla torna ad ospitare gli artisti, come al tempo del Cenacolo michettiano - dichiara il Sindaco, Antonio Luciani -. Una partenza con il botto, dunque, di un'estate che si apre in anticipo e che diventa così una lunghissima estate. Sarà una grande serata, una bella estate: regaleremo a Cristicchi una settimana di cui speriamo parlerà».