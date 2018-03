Zucchero a Chieti con la Sesiòn cubana

Il 22 luglio alla Civitella

Zucchero, sesiòn cubana, civitella, concerti

CHIETI. Dopo il debutto italiano con 3 concerti sold out all’Arena di Verona, dal 30 aprile al 2 maggio 2013, a grande richiesta Zucchero tornerà in Italia, nel mese di giugno, e porterà “La Sesiòn Cubana” nei palazzi dello sport mentre a luglio sarà protagonista di alcuni tra gli spazi più affascinanti della penisola.

Con il concerto “La Sesiòn Cubana”, Zucchero attraversa tutti i suoi più grandi successi, “Bacco Perbacco”, “Così Celeste”, “Guantanamera”, “Baila”, “Diamante”, “Vedo Nero”, “Overdose D’Amore”, “Con Le Mani”, “Diavolo In Me”, “Per Colpa di Chi” e moltissimi altri….sul palco con lui: Polo Jones bass player/MD, Kat Dyson guitar player/backing vocals, Mario Schilirò guitar player, Adriano Molinari drums player, Nicola Peruch keyboards, Horacio Hernandez drums player, Elmer Ferrer tres guitar, Joaquin Nunez Hidalgo percussions, Jorge Luis Nunez percussions, Karel Escalona timbales, Lazaro Amauri trumpet, Osmi Rene' trumpet, Maykel Fernando trombone, Dorian Carol backing vocals, Dyalis De Regla backing vocals, Liuba Calvo backing vocals.

“La Sesiòn Cubana” farà tappa anche in Abruzzo: lunedì 22 luglio all’Anfiteatro La Civitella di Chieti (organizzazione Elite Agency e Best Eventi), il concerto inizierà alle 21.30 ed i biglietti sono disponibilipresso i punti vendita TicketOne. I costi dei biglietti: poltronissima numerata 63.25 poltrona numerata 57.50 poltrona laterale numerata 46.00 poltrona perimetrale numerata 46.00 gradinata non numerata 36.80

