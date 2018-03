Abruzzo/Nomadi, Beppe Carletti a Pescara per l’inaugurazione del fans club abruzzese

PESCARA. Domenica 12 maggio, a partire dalle ore 11, al Parc Hotel Villa Immacolata si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Nomadi Fans Club “Abruzzo Nomade”.

Parteciperò all’evento il leader e fondatore del gruppo dei Nomadi, Beppe Carletti.

Un gruppo di fans di Pescara e dintorni, dopo tanti anni al seguito del gruppo più longevo della musica italiana, hanno deciso di formare il Nomadi Fans Club “Abruzzo Nomade”. L’inaugurazione arriva in occasione dei 50 anni di carriera dei Nomadi. Lo scopo del Fans Club è di ufficializzare e condividere con tanti amici la passione per la musica e gli importanti valori portati avanti dalla band emiliana, ma soprattutto quello di impegnarsi in iniziative di solidarietà.

Il programma della giornata prevede alle ore 11:30 la presentazione del libro “Io vagabondo, 50 anni di vita con i Nomadi” (Arcana) di Beppe Carletti e Andrea Morandi. Modera l’incontro il giornalista e critico musicale Antonio Ranalli. Alle ore 12:30 ci sarà il simbolico taglio del nastro e a seguire il pranzo. Il pomeriggio sarà allietato dal concerto della tribute band “La settima onda” di Pescara e da altre iniziative di solidarietà.

Il ricavato del pranzo sarà devoluto alla ricerca oncologico tramite l’Associazione Augusto per la vita, presieduta da Rosanna Fantuzzi (compagna di Augusto Daolio), attesa anche lei a Pescara per l’inaugurazione del fans club. Per info: abruzzonomade@gmail.com