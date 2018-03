Gli Stadio in concerto al teatro Massimo di Pescara

PESCARA. A metà gennaio è partito il tour teatrale degli Stadio, “I Nostri 30 Anni”, la nuova avventura live tra teatri e palasport per la festa dei 30 anni della band celebrata con un nuovo album, dal titolo eloquente “30 I Nostri Anni” (su etichetta Capitol/Emi Music) e con i due Friendly Gala, tra Roma e Bologna, con Verdone, Morandi, Carboni, Ron, Max Giusti, Sergio Sgrilli, Fabrizio Moro e Noemi, invitati speciali.

In scaletta le canzoni contenute nel nuovo disco “30 i nostri anni”, a cominciare dai tre inediti “I nostri anni” (scritta da Curreri e Fabrizio Foschini su testo di Fabrizio Moro); “Bella”, (con Luca Carboni che torna a scrivere con Fabio Liberatori, per gli Stadio), “Dall’altra parte dell’età”, (composta da Andrea Fornili e Alberto Pioppi) fino ad arrivare alle hit che compongono il progetto sinfonico, tra queste “Ferma La Felicità”, “Sorprendimi”, “E mi alzo sui pedali”, “Acqua e sapone”, “Dimmi che non vuoi morire”, “Bella piu' che mai”, “Gaetano e Giacinto”, “Per la bandiera”, “Ballando al buio” e “Chiedi chi erano i Beatles”.

Sul palco, Gaetano Curreri, Andrea Fornili, Roberto Drovandi e Giovanni Pezzoli, con il polistrumentista Maurizio Piancastelli e il tastierista Fabrizio Foschini.

Venerdì 22 marzo “I NOSTRI 30 ANNI” farà tappa al teatro Massimo di Pescara (organizzazione Elite Agency e Best Eventi), lo spettacolo inizierà alle 21:00 ed i tagliandi d’ingresso sono disponibili presso le prevendite abituali, i circuiti BookingShow, CiaoTickets, TicketOne.