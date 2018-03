Musica: i Modojohn da Lanciano a Sanremo

LANCIANO. Andrea Mirò, cantautrice polistrumentista ed eclettica, unica direttrice d’orchestra donna al 63° Festival della Canzone Italiana - impegnata a far eseguire il brano del giovane concorrente Andrea Nardinocchi - ha scelto la giovane band di Lanciano dei Modojohn per suonare nella notte tra il 12 e il 13 febbraio a Casa Sanremo, il salotto di Radio Italia.

Appena dopo la diretta televisiva della prima puntata del Festival, presso il Palafiori in Corso Garibaldi 9 di Sanremo, la serata continua oltre l’Ariston con i live di Radio Italia. Andrea Mirò, accompagnata dai componenti dei Modojohn, suonerà in diretta per il pubblico degli addetti ai lavori della musica mainstream italiana. Lo stile rock-pop-elettronico di formazione jazz-swing dei Modojohn ben si accorda con il repertorio complesso della maestra Andrea Mirò, la quale collaborando con i giovanissimi musicisti abruzzesi, dimostra di sostenere concretamente il panorama emergente italiano, dando una preziosa opportunità di visibilità e massima promozione alla band dei Modojohn.

I Modojohn sono quattro giovani musicisti originari di Lanciano di formazione jazz che suonano insieme dal 2007. Con una differente denominazione artistica, vincono vari concorsi regionali e nazionali, tra cui il Primo Maggio Tutto l’Anno nel 2010 (arrivando anche all’ambitissima fase finale romana), Onde Sonore Contest 2010 e Formaggio Contest 2011 entrambi di Lanciano.

Come Modojohn iniziano a scrivere la nuova biografia ufficiale da maggio 2012, presentando il videoclip del singolo "Fuori di Testa" (prodotto da Iamà Lab) e il primo disco autoprodotto. Nell’estate del 2012 sono protagonisti al festival Roccalling di Latina e alla IV edizione estiva di Over The Cover della Costa dei Trabocchi abruzzese. Nel settembre 2012 alla manifestazione Rinascimento del Faro di Aldo Rossi, i Modojohn hanno l’onore di suonare nella propria città d’origine insieme ad Andrea Mirò, protagonista della scena musicale italiana al femminile. Il tour invernale per presentare il disco “Fuori di Testa” inizia da Milano il 25 ottobre 2012. Dividono il prestigioso palco del Fillmore Club di Piacenza il 1° dicembre con i Finley e proseguono ad avventurarsi nelle città italiane tra concerti e concorsi nazionali (contest in corso: 1Maggio e Rock Targato Italia).

