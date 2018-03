Katia Ricciarelli regina del Natale di Tortoreto

TORTORETO. Il Comune di Tortoreto ha varato il calendario degli eventi natalizi.









Big del cartellone sarà Katia Ricciarelli che terrà il proprio concerto, con ingresso gratuito, domenica 23 dicembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Tortoreto Lido.

Questo il programma delle festività: il 16 dicembre alle ore 18 “I giovani e Dante” –incontro culturale in collaborazione con l’associazione Insieme. Il 21 dicembre alle ore 10 “Bambini…tutti in piazza Matteotti”. Babbo Natale, Natalina, giocoliere,trampoliere, vi aspettano per ritirare dolcissimi doni. Alle ore 10:30 “Babbo Natale va a scuola!”, scuola dell’Infanzia a Tortoreto Lido. Alle ore 10 Babbo Natale con la sua renna farà visita ai bambini della scuola materna con animazione, sculture di palloncini e consegna regali e dolci per tutti. Alla scuola dell’infanzia paritaria San Giuseppe a Tortoreto Alto, alle ore 10:30 Babbo Natale e Natalina consegna dolci e doni. Alla scuola dell’infanzia paritaria Bambin Gesù a Tortoreto Lido, alle ore 10:30 Babbo Natale e Natalina consegna dolci e doni. Il 22 dicembre l’atmosfera natalizia di luci, suoni e colori si sposta in piazza Matteotti a Tortoreto Lido. Dalle ore 10 alle 20 mercatino di Natale degli hobbisti- artigiani, addobbi natalizi, candele decorate, ricami, composizioni floreali, dolci, decoupages, intaglio su legno, ricamo, pittura, prodotti tipici, caldarroste, vin brulè. Anche per i bimbi momenti emozionanti. Dalle ore 10 mercatino del libero scambio del giocattolo usato e non solo dedicato ai bambini. Alle ore 10:30 animazione per bambini, dalle ore 14:30 la casa di Babbo Natale con la presenza di Babbo Natale e Natalina per ritirare la letterina di Natale che i bambini vorranno scrivere ed inviare a Babbo Natale. Animazione e zucchero filato. Il 23 dicembre dalle ore 10 alle 20 mercatino di natale degli hobbisti -artigiani, dalle ore 10 mercatino del libero scambio del giocattolo usato e non solo dedicato ai bambini, alle ore 10:30 animazione per bambini. Allieterà l’atmosfera la Dixieland Christmas Brass Band –in piazza Campo della Fiera e via XX Settembre centro storico Tortoreto; dalle ore 14:30 villaggio di Babbo Natale con la presenza di Babbo Natale trampoliere, musicista, giocoliere e Natalina per ritirare la letterina di Natale che i bambini vorranno scrivere ed inviare a Babbo Natale. Raduno dei Babbo Natale e Nataline. Alle 21, Concerto di Natale con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli, accompagnata dal tenore Francesco Zingariello e dal maestro Roberto Corlianò nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo a Tortoreto Lido. Il 31 dicembre “Capodanno……a due passi dal mare!”. Alle ore 22:30 - Tortoreto darà il benvenuto al 2013: spettacolo musicale , brindisi e tanti auguri. Mercatini in via Carducci il 16 e 26 dicembre.