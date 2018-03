Festival Jazz Tune Up, si parte con Max Ionata Trio

LANCIANO. Tre appuntamenti di livello per la seconda edizione del Festival Jazz Tune Up, in programma a Lanciano da domani per i prossimi 3 giovedi'.

Il festival, ideato e diretto dal maestro Walter Gaeta, prendera' il via domani con il jazz moderno del Max Ionata Trio e proseguira' il 13 e 20 dicembre con Antonio Onorato in "Guitar solo", chitarrista di fama internazionale il cui concerto sara' aperto da Stefano Barbati, chitarrista fingerstyle di Lanciano, che presentera' alcuni suoi inediti. Il 20 dicembre sara' la volta di Sherrita Duran con il suo nuovo progetto "Unforgettable?" che presenta in prima assoluta a Lanciano un viaggio tra jazz e gospel reinterpretando le canzoni piu' belle del '900. Dopo i 3 concerti, spazio al 'Round Midnight, il dopo festival affidato ai musicisti locali piu' interessanti e promettenti che si esibiranno nei vari locali della citta' intorno alla mezzanotte. Tutti i concerti si terranno nel teatro Fenaroli di Lanciano dalle ore 21, ingresso 10 euro per gli adulti e gratis per gli under 18. Prima dei concerti, sara' possibile ascoltare un promo e conoscere gli artisti con i 'Talk&Live' che si terranno nel negozio di calzature D'Autilio in corso Trento e Trieste. Il Festival e' patrocinato dal Comune di Lanciano