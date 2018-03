Mazzantini e Ammaniti domani a Chieti

CHIETI. Domani 30 novembre al Supercinema si conclude la 22^ edizione dello Scrittura e Immagine Chieti Film Festival.

Riceveranno i premi Margaret Mazzantini e Niccolò Ammaniti per la trascrizione cinematografica dei loro romanzi, "Venuto al mondo" di Sergio Castellitto e "Io e te" di Bernardo Bertolucci. Premio per la regia a Sergio Castellitto, a Paolo Bianchini per l'impegno sociale e cinematografico con il suo "Il sole dentro", a Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori protagonisti dell'ultimo film di Bertolucci "Io e te". La premiazione con inizio alle ore 20,30 sarà condotta da Maria Rosaria La Morgia giornalista Rai.

Dopo la premiazione seguirà la proiezione di "Venuto al mondo".

Nel pomeriggio alle ore 17,30 sarà proiettato "Io e te".

La mattina, invece, alle ore 11.30 Niccolò Ammaniti e Margaret Mazzantini incontreranno gli studenti delle scuole medie superiori di Chieti ed il pubblico presentati da Anna Di Giorgio giornalista di Rete8.