Scrittura e Immagine Chieti Film Festival, si parte oggi

CHIETI. Parte oggi il 22° Scrittura e Immagine Chieti Film Festival al Supercinema di Chieti.

Tante le proposte e per tutti i gusti, con particolare attenzione ai film tratti da opere letterarie, ma anche omaggi musicali per i 50 anni dei Beatles e dei Rolling Stones. (12 euro l'abbonamento, 4 euro l'ingresso giornaliero).



La programmazione di lunedì prevede la mattina l'incontro degli studenti delle scuole di Chieti con il regista Giuseppe Piccioni che ha realizzato "Il rosso e il blu" tratto dal romanzo di Marco Lodoli che verrà poi proiettato alle ore 17,30..



Alle ore 20,00 è la volta di "On the Road" di Walter Salles tratto dal romanzo cult di Jack Kerouac.

Alle ore 22,30 infine "Killer Joe" di William Friedkin.

Martedì 27 novembre: ore 16,00 "L'intervallo", Leonardo Di Costanzo, ore 17,45 "Un sapore di ruggine e di ossa", Jaques Audiard, ore 20,00 "Reality", Matteo Garrone, ore 22,00 "Il comandante e la cicogna", Silvio Soldini.

Mercoledì 28 novembre: ore 16,00 Omaggio ai 50 anni dei Beatles, ore 17,30 "Il sole dentro", Paolo Bianchini, ore 20,00 "Le belve", Oliver Stone, ore 22,30 Omaggio ai 50 anni dei Rolling Stones "Shine a light", Martin Scorzese.

Giovedì 29 novembre: ore 16,00 "Bella addormentata", Marco Bellocchio, ore 18,00 "E' stato il figlio", Daniele Cipri, ore 20,00 "Acciaio", Stefano Mordini, ore 22,00 "Pietà", Kim Ki-duk.

Venerdì 30 novembre: ore 11,30 Incontro per le scuole con Niccolò Ammaniti (autore di "Io e te") e Margaret Mazzantini (autrice di "Venuto al mondo"). Ore 18,00 "Io e te", Bernardo Bertolucci

Ore 20,30 cerimonia di premiazione con Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini, Niccolò Ammaniti, Tea Falco e Jacopo Olmo Antinori. A seguire "Venuto al mondo", Sergio Castellito