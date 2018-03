Stasera Michele Placido celebrerà D’Annunzio all’Aurum di Pescara

PESCARA. Questa sera alle 21.30 all’Aurum di Pescara Michele Placido celebrerà D’Annunzio con il recital “Notte di Luna Calante”. L’ evento ad ingresso libero in caso di pioggia si terrà presso l’Auditorium Flaiano.

L’appuntamento che chiuderà la sezione spettacoli del D’Annunzio Festival vedrà la partecipazione di importanti interpreti come l’attrice e studiosa dannunziana Franca Minnucci, il compositore ed autore Davide Cavuti (alla fisarmonica)e Paolo Di Sabatino al pianoforte.

Lo spettacolo rende omaggio alla storia d’amore tra Gabriele d'Annunzio ed Eleonora Duse, fatta di lettere (tutte ancora inedite), di intesa artistica e passione. Il recital racconterà quindi il complesso e delicato rapporto tra i due artisti sin dal loro primo incontro.

Placido ha già interpretato con Franca Minnucci due spettacoli: “Incantesimo solare” (incentrato sul rapporto Duse-D’Annunzio e ispirato al libro della studiosa pescarese) ed il recital “Un incontro tra cinema e teatro” firmato dal compositore francavillese Davide Cavuti in scena nel 2010.



Tra gli altri eventi dannunziani in programma ci saranno i “Notturni d’autore” presso la casa natale di Gabriele d’Annunzio a cura di Giordano Bruno Guerri; il 13 settembre ore 18,00 Giordano Bruno Guerri incontrerà Andrea di Consoli che presenterà il suo libro "La collera"; mentre il 18 settembre alle ore 18.00, Guerri accoglierà Paola Sorge per la presentazione del libro da lei curato "Essere uomini è uno sbaglio" .