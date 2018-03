Il Festival della montagna a Pescasseroli tra cultura e natura

PESCASSEROLI. Voci dalla Montagna è un festival che si svolge dal 2 al 17 agosto a Pescasseroli.

L’idea, che per quest'anno prende spunto dal romanzo di Thomas Mann La Montagna Magica, consiste in una serie di affascinanti eventi gratuiti che congiungono cultura e natura. Il calendario delle date si snoda tra ospiti, appuntamenti culturali e concerti di musica classica in alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il festival nasce da un’idea di Elvira Di Bona, dottoranda in filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presso l’Institut Jean Nicod (École Normale Supérieure) di Parigi, giovane musicista diplomata in Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e impegnata in tournée all’estero.

Il calendario è il seguente: il 2 agosto, alle ore 21.00, presso l’Albergo Villino Quintiliani, Vincenzo Venuto, biologo e conduttore televisivo del format Missione Natura su La7 presenterà il libro Missione Natura, mentre il 3, ore 16.00, dialogherà con Carmelo Gentile, dottore forestale. L'appuntamento si terrà in alta quota (1845 m) sulla vetta di Costa delle Vitelle e a seguire ci sarà il concerto di fisarmonica e flauto del duo composto da Alessandro Fischione e Claudia Vittorini, con musiche di C. Debussy, J. S. Bach, A. Piazzolla, F. Angelis.



Il 12 agosto alle 16.00, sempre nel bacino sciistico, si svolgerà il concerto del sestetto di fiati I Flauti di Toscanini (musiche di A. Vivaldi, W. A. Mozart, S. Mercadante, G. Rossini).



Il 13 agosto, ore 21.00, nel cuore del centro storico di Pescasseroli a Largo del Carmine, avrà luogo la proiezione del film di Riccardo Milani Il posto dell’anima, in cui il tema della montagna si intreccia con quello del lavoro. Precederà la proiezione, un’introduzione del regista e del giornalista televisivo Sandro Ruotolo.



Il 15 agosto, ore 21.30, si terrà il concerto dell’ensemble da camera Gli Archi del Cherubino (musiche di J. S. Bach e A. Vivaldi), presso l’Abbazia SS. Apostoli Pietro e Paolo.



Il 17 agosto alle ore 16.30 Luca Zenobi, professore di Letteratura tedesca presso l’Università degli Studi dell’Aquila, dialogherà con Stefano Ercolino, dottorando in Letterature comparate presso la medesima università, sul romanzo di Mann La Montagna Magica. Seguirà il concerto di violino e violoncello del duo composto da Elvira Di Bona e Pierpaolo Di Giandomenico (musiche di A. Corelli, G. F. Händel, A. Vivaldi).



Agli eventi seguiranno degustazioni organizzate di prodotti tipici del Parco. La partecipazione è sempre aperta e gratuita. Sarà disponibile un servizio navetta con un bus che dal Municipio di Piazza S. Antonio in Pescasseroli raggiungerà le località montane designate a ospitare gli eventi. Senza togliere, a chi ama camminare, la possibilità di raggiungere liberamente i luoghi e gustarsi il paesaggio e i contenuti di Voci dalla Montagna.