Francavilla al mare, sabato il Carnevale d’Estate

FRANCAVILLA AL MARE. Sabato 28 luglio, a partire dalle ore 21:30, è in programma, lungo viale Alcione, il ‘Carnevale d’Estate’, gratuito, organizzato.

«Avevamo promesso di svolgere il Carnevale estivo nella zona nord di Francavilla – dichiara il sindaco, Antonio Luciani – e così è stato: a dimostrazione della sensibilità della nostra Amministrazione verso l’intero territorio comunale».

«Riproporremo – fa presente il consigliere comunale Tina Di Girolamo, che ha fortemente voluto l’organizzazione di un evento di tale portata – lo stesso tema del Carnevale invernale: ossia ‘I Carnevali del Mondo’. Grazie al Carnevale estivo – sottolinea Tina Di Girolamo – visitatori e turisti potranno conoscere il Carnevale più importante dell’intera regione Abruzzo e tornare da noi anche nell’edizione invernale».

«I carri che sfileranno – dichiara il presidente dell’associazione Carnevale d’Abruzzo, Nicola De Francesco – saranno quattro: quello di ‘Patanello al Mare’, re del carnevale francavillese, e poi ‘Super Mario Bros’, ‘Il triangolo no!!!’ ed ‘Emoticon mania’».

I carri usciranno dallo storico capannone nei pressi della stazione per poi percorrere via Fiume, via della Rinascita, immettersi su viale Alcione e giungere fino all’Asterope dove ci sarà la festa finale del Carnevale estivo.

Domenica 29 luglio 2012, in piazza Sirena, a partire dalle ore 21:00, si svolgerà ‘Spose e dintorni’, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Orizzonte. «Nel corso della sfilata, a partire dalle ore 21:30 – dichiara il consigliere comunale Gabriella Corrado, che ha fortemente voluto l’organizzazione dell’evento –, saranno proposte la linea bambini, linea mare lui/lei, linea elegante e linea spose. Nell’ambito della manifestazione sono previsti intrattenimenti musicali e momenti dedicati al ballo».



Altri eventi. Venerdì 27 luglio 2012, a partire dalle ore 18:30 presso il Pontile a Mare, si svolgerà lo “Spinning sul Pontile” mentre alle ore 21:30 in piazza Sant’Alfonso è prevista una “Serata Musicale” a cura dell’Associazione Nuova Asterope. Sabato 28 luglio e domenica 29 luglio 2012, al via la 29° Motomagnalonga dell’Associazione M.C. Ferentum. Domenica 29 luglio 2012, alle ore 21:30, una “Serata di beneficenza” sempre in piazza Sant’Alfonso e sempre a cura dell’Associazione Nuova Asterope.

Venerdì, sabato e domenica, infine, continua dalle ore 10:00 (Oratorio San Franco) la terza edizione dei “Giochi senza Frontiere”