Idee e proposte giovani per la televisione del futuro a Rivisondoli

RIVISONDOLI. Rivisondoli quest’estate, il 3, 4 e 5 agosto, aprirà la porta ai giovani ospitando: “TVB, Al Cuore della TV”.

Idee e proposte dei giovani per la televisione del futuro. Il progetto culturale ideato da Paolo Di Giannantonio, giornalista del Tg1 è dedicato alla televisione di qualità, con la prerogativa di farla giudicare dai giovani. La rassegna, organizzata dalla società di comunicazione Openroma, è alla sua prima edizione e si propone come momento di dibattito attorno alla qualità in televisione e come laboratorio di idee. Si svilupperanno confronti e discussioni tra gli addetti ai lavori (studiosi, registi, uomini e donne dello spettacolo) e i giovani che oggi sempre meno guardano la tv in luogo di una maggiore pratica e frequentazione attiva e partecipata dei social network e delle nuove piattaforme multimediali.

Il 5 agosto, ultimo giorno della rassegna verranno visionati i video del concorso “Abruzzo inedito”, riservato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Agli studenti è stato chiesto di filmare e fotografare aspetti inediti della Regione, utilizzando anche i loro telefonini cellulari. I filmati saranno proiettati in piazza davanti al pubblico e alla commissione che assegnerà poi i premi ai migliori 3 video e alla miglior fotografia.

Con le foto realizzate durante le riprese dei loro video, il 4 agosto verrà inaugurata la mostra fotografica presso il Centro Culturale di Rivisondoli. All’interno della mostra fotografica sarà presente anche un’area dedicata alle produzioni artistiche dello sponsor della manifestazione, la ditta Epogea - Industria e Artenariato, con sede all’Aquila. Questi alcuni degli ospiti che si avvicenderanno sul palco: Vincenzo Mollica (giornalista Rai1), Salvo Sottile (giornalista e conduttore televisivo Mediaset), Sarah Varetto (direttore di SkyTg24), Mario Morcellini (direttore dipartimento di comunicazione e ricerca sociale Uniroma1), Lella Mazzoli (direttrice dipartimento Scienze della comunicazione dell' università di Urbino), Giulio Borrelli (giornalista e corrispondente da New York del Tg1), Duccio Forzano (regista televisivo), Anna Bisogno (docente di linguaggio radiotelevisivo all’ università Roma Tre), Paolo Assogna (giornalista sportivo Sky), Francesco Repice (giornalista sportivo)