Eugenio Bennato nell’estate di Isola del Gran Sasso

ISOLA DEL GRAN SASSO. L’appuntamento clou dell’estate di Isola di Gran Sasso è il 2 agosto con il cantante Eugenio Bennato. Ma l’estate nel comune abruzzese avrà inizio venerdì 20 luglio con una serie di eventi all’insegna del rock. Sarà la ProLoco “L'Occhio del gigante” a curare le manifestazioni.

Si comincia con la X edizione “Rock no wars” il 20 e 21 luglio dedicato alle rock band emergenti. I concerti avranno inizio alle ore 21.00 presso il campo sportivo di Cerchiara. Nella due giorni si esibiranno sei band (tre per ogni serata): Trance (cover Foo Fighters), The Goggles (brani inediti), Linked Sound (cover U2, Simple Minds), I Corvi neri (cover Black Crows), Rotten Apples(cover Alice In Chains), Serial Killers (cover Slash). Nel corso della “Rock no wars” si terrà anche un concorso di rock-band ed il vincitore si aggiudicherà una giornata in una sala d’incisione per la realizzazione di un cd. Parteciperanno alle due serate anche Radiofrequenza dell’Università di Teramo e lo speaker Cristian Redox.

Seguirà la festa della Madonna degli Angeli il 1° e 2 agosto. In quella occasione salirà sul palco Eugenio Bennato alle 21.00 in piazza San Valentino, nel cuore del paese.

Il 10,11 e 12 agosto toccherà invece alla VI edizione della sagra “Ciufflet e ceci” su un tipico piatto tradizionale consumato fin dalla seconda metà dell’800 in occasione di banchetti nuziali.

Seguiranno una serie di eventi. Il10 agosto l’esibizione del gruppo “Inventane uno”, l’11 “Il trio tradizionale” (balli di liscio e folk), il 12 agosto “La dolce vita” , il 14 e 15 si festeggerà la festa della Madonna dell’Assunta.