A Castelbasso Sergio Caputo apre “l’estate”

CASTELBASSO. Castelbasso veste musica in estate.

Ad aprire la stagione degli appuntamenti estivi sarà l’artista Sergio Caputo che salirà il 21 luglio sul palco del borgo medievale di Castelbasso. Autore ed interprete di hit intramontabili, Caputo ha oggi al suo attivo 15 album (oltre a molte compilations), incluso il suo ultimo album live “La notte é un pazzo con le méches”.

Tra gli altri appuntamenti di luglio, grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Sound Society, ci sarà la sedicesima edizione di Soundlabs (26-28 luglio) che offrirà due date esclusive per l'Italia, con lo statunitense Thurston Moore, cofondatore e membro dei Sonic Youth (26 luglio), e lo svedese Jens Lekman, tra i maggiori interpreti del pop d'autore (28 luglio).



Tra le novità di quest'anno anche la terza edizione del Progetto Imc Jazz (International Music Class), in collaborazione con l’associazione Kymbala (1-4 agosto) con i grandi del Jazz del nostro Paese. La manifestazione sarà articolata in 3 serate con le jam session degli artisti Rosario Giuliani e Luca Bulgarelli (2 agosto), Maria Pia de Vito, Enrico Pieranunzi e Mauro Beggio (3 agosto), riuniti anche nel gran finale della serata del 4 agosto.



Il mese di agosto vedrà anche altri appuntamenti con la musica italiana contemporanea: dal concerto del cantautore Pacifico (5 agosto) a “Il Bidone” (omaggio a Nino Rota) l’11 agosto diretto da Gianluca Petrella ed eseguito dall'I-Jazz Ensemble.

Non mancheranno pezzi di musica antica con la rassegna “D’Estate l’organo”, a cura di Roberto Marini. La sezione sarà articolata in cinque concerti. Il primo appuntamento è il 20 luglio con “In Choris et organo” con il coro polifonico “Cantacuore” e con il polifonico “Aquilani Chorus” diretto da Italo Luciani e Roberto Marini.