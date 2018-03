Cugnoli estate calcetto musica e maratona

CUGNOLI. Calcetto, musica e concerti domineranno le giornate d’estate di Cugnoli.

In città una serie di eventi intratterranno villeggianti e cittadini. Si parte il 18 luglio con

il festival dell’umorismo alle ore 21.30, in piazza XI settembre; seguirà il 23 il torneo di calcetto presso il campetto comunale e domenica 29 ci sarà la musica sotto le stelle in piazza Santo Stefano.

Mercoledì I° agosto si terrà “I piccoli amici 3” un concorso interregionale dedicato ai giovani cantanti e ballerini fino a 18 anni in piazza XI Settembre. Giovedì 2 toccherà a “Le amorfografie” la rappresentazione teatrale di Giovanni Gullì alle ore 21.45, in piazza S. Stefano. Venerdì 10 entreranno in scena per la gioia dei piccoli “I puffi”, in piazza Santo Stefano a cura dell’associazione culturale “Sotto le Mura”; mercoledì 22 ci sarà “This must be the place” film con Sean Penn.4

Domenica 26 ci sarà la “serata medievale” con i giullari di Davide Rossi, stands gastronomici dalle 21.00 alle 24.00, in centro storico a cura dell’associazione culturale “Sotto le Mura”.

Settembre invece si aprirà con due appuntamenti: domenica 2 la marcia longa una maratona prevista alle 17.30 e domenica 9 la gita “anni d’argento-Assisi” a cura del Comune di Cugnoli.

Si dice entusiasta del programma il sindaco Lanfranco Chiola che parla di «manifestazioni estive vicine ai gusti ed alle richieste della cittadinanza visto che il cartellone prevede delle conferme attese dal pubblico, come gli spettacoli di teatro che riscuotono sempre molto successo ed alcune novità, come ad esempio, il concorso interregionale dedicato ai giovani cantanti e ballerini fino a 18 anni che si svolgerà mercoledì 1 agosto».