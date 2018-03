Lanciano Estate: musica, concerti ed eventi a pagamento

LANCIANO. Anche il divertimento costa.

Si chiama Lanciano Estate ed è il calendario degli appuntamenti estivi fissati in città dal 12 luglio al 9 settembre. Una serie di eventi che vanno dal teatro, ai concerti, alla poesia animeranno il centro cittadino. Alcuni saranno anche a pagamento.

Stasera in contrada villa Carminello alle ore 21.30 il comitato Feste Villa Carminello presenterà la serata musicale “I Gabbiani 68”. Seguirà domani al polo museale S. Spirito alle ore 18.30 “Santo Spirito in Lab” laboratori di arti varie per adulti e bambini con lezioni di tempera per bambini. Il numero di partecipanti è di 25, la quota d’iscrizione € 10,00 (per 4 lezioni). Alle 21.30 l’associazione culturale Emeis presenterà “Annie la Piccola Peste” un musical con un costo di ingresso pari a € 3,00.

Il 18 luglio alle 21.00 presso piazza d’Armi Torri Montanare l’ assessorato alla Cultura, Attività Produttive e Turismo in collaborazione con Ciakcity cinema “Sotto il cielo degli Oscar ” presenterà la rassegna di cinema all’aperto “Il discorso del re” con ingresso a pagamento per € 2,50.

Il 19 luglio presso il polo museale S. Spirito alle 18.30 ci saranno laboratori di arti varie per adulti e bambini con lezioni di acquerello per adulti per un numero massimo di 25 partecipanti ed una quota d’iscrizione di € 25,00 (per 4 lezioni).

Il 20 luglio alle 21.00 presso l’ auditorium Diocleziano l’ associazione europea di psicanalisi presenterà la rassegna di incontri sul tema “Il Disagio e la Salute” con un primo incontro dal tema: “la psicoanalisi oggi: scienza o psicofarmaco?”.

Agosto sarà all’insegna dello sport e della cultura. Il 2 al parco Villa delle Rose alle ore 17.00 si terrà “Lanciano a canestro” il I° torneo di pallacanestro; a Ferragosto in piazza d’Armi Torri Montanare ci sarà “Sotto il cielo degli Oscar” rassegna di cinema all’aperto con “Toy Story 3” ; il 2 settembre in piazza Plebiscito sarà presentata la XXX edizione della rievocazione storica dell’investitura del Mastrogiurato con solenne corteo storico in costume d’epoca, con la partecipazione di delegazioni italiane ed estere.

A conclusione del calendario il sette e nove settembre l’associazione culturale Gruppo Astrofili Frentani presenterà “La Città e le Stelle” 18° edizione, una serie di giornate astronomiche lancianesi con incontri scientifici, osservazioni del cielo con telescopi, lezioni di orientamento astronomico nel planetario.