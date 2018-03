Francavilla, musica, cabaret e fuochi d'artificio per l'estate 2012

FRANCAVILLA. Da luglio ad agosto, da nord a sud, Francavilla costellata di appuntamenti estivi.

Il calendario fissato dall’amministrazione Luciani è ricco e corposo. Gli eventi spaziano da feste, sagre, balli in piazza,sport.

Tutto è partito dal primo luglio con karaoke, notte bianca per i saldi, hip hop musica dal vivo. E’ proseguito nella tre giorni di sport e fitness festival dal 12 al 15 luglio nelle principali piazze della città. Stasera 16 luglio alle 21.30 si terrà la serata teatrale a piazza Sant’Alfonso. Il 18 luglio alle 21.30 i colori del jazz al pontile a mare mentre a piazza Sant’Alfonso si terranno i balli caraibici; dal 20 al 22 luglio tutte le sere appuntamento fisso con la sagra sagne e ceci organizzata dall’associazione Angeli Custodi, al Foro.

Il 20 luglio alle 21.30 Fabrizio Fontana terrà un cabaret nell’ambito della festa al Foro mentre il 20 luglio alle 20.30 in piazza Sirena si terrà il concerto allievi Simt.

E ancora si proseguirà sulla scia di concerti, come quello del 23 luglio, concerto d’organo dell’associazione Armonie d’Abruzzo, il concerto del 25 luglio di musica classica al chiostro Mumi, il concerto corale Puccini in piazza della Rinascita, il 26.

Dal 26 al 29 luglio ci saranno i giochi senza frontiere all’oratorio San Franco, il 26 luglio serata di karaoke in piazza Sant’Alfonso, il 27 luglio spinning sul pontile. Il 28 luglio carnevale d’Estate in zona Asterope con sfilate, danze e musica. Il 30-31 luglio, 1 agosto si celebrerà la festa di S. Alfonso in piazza S. Alfonso.

Altri appuntamenti sono previsti ad agosto tra cui il Gabriele Cirilli cabaret in piazza Sant’Alfonso il primo agosto. Il 4-5 agosto si terrà il “Rock” dell’associazione Aisha e Orange Rock Cafè alla rotonda Michetti e la pizzica (tradizionale ballo del Salento) in piazza Tirreno.

E ancora: appuntamenti di karaoke, hip hop, musica dal vivo. Il 12 agosto si terrà “La Corrida” in piazza S. Alfonso, il 15 agosto 21.30 cabaret in un solo atto “Sconsigli per gli acquisti”

con Marco Papa in piazza S.Franco, il 18 agosto tradizionale appuntamento con i fuochi pirotecnici al mare, il 19 agosto 10.00 ci sarà la regata velica del Circolo Nautico Francavilla, il 19 agosto alle 22.00 la notte dei popoli, il 25 agosto ci sarà la notte bianca della fede presso la parrocchia e l’oratorio san Franco, mentre il primo settembre si festeggerà la festa di arrivederci e la conclusione dell’estate.