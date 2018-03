Samuele Bersani e Mondo Marcio per l’estate di Montesilvano

MONTESILVANO. Da Samuele Bersani, al gruppo rap Mondo Marcio.

Ma anche Piero Mazzocchetti e musical e spettacoli multiculturali. E’ questo il cartellone estivo presentato dall’assessore alla Cultura, Stefania Di Nicola, insieme al sindaco, Attilio Di Mattia, ed al presidente della Commissione Cultura, Paolo Talanca.

«Mi complimento con l’assessore Di Nicola ed il presidente Talanca - ha detto Di Mattia nel suo intervento - perché sono riusciti con pochissimo tempo e poche risorse (circa un terzo di quelle disponibili per l’estate dell’anno scorso) ad allestire un bellissimo cartellone. Guardando agli eventi in calendario, posso dire che la ristrettezza economica ha fatto uscire tante idee e tanta creatività per una estate all’altezza di una città turistica quale è la nostra».

«Una estate per tutti i gusti» ha aggiunto l’assessore Di Nicola che ha ringraziato le associazioni del territorio per le loro iniziative ed i loro contributi. «Grazie a loro - ha sottolineato - le luci del Teatro del Mare sono state accese anche nelle prime due settimane di luglio». Tra le manifestazioni annunciate, il Montesilvano Web Music Festival a fine luglio che vedrà l’esibizione di gruppi emergenti giudicati da una giuria tecnica e da una internauta sui social network.

Ad agosto Samuele Bersani aprirà la rassegna “Montesilvano d’autore” con il concerto del 15 agosto, mentre per i più giovani imperdibile è la perfomance del gruppo rap Mondo Marcio, il 14 agosto. L’artista montesilvanese Piero Mazzocchetti sarà invece ospite della serata del 7 agosto.

L’assessore Di Nicola ha anche annunciato l’intenzione di voler aprire il teatro della Stella Maris per rivitalizzare il quartiere di Villa Verrocchio, iniziativa per cui è in contatto con l’assessore di riferimento alla Provincia.

Intanto il presidente della Commissione Cultura, Paolo Talanca, nel suo intervento ha annunciato che il primo ed il due settembre il premio Tenco, per la prima volta nella sua storia, farà tappa a Montesilvano per le audizioni dei talenti con l’ormai consolidato appuntamento del “Tenco Ascolta”