Notte bianca per l’estate di Scafa tra spettacoli, giochi e concerti

SCAFA. Spettacoli teatrali, giochi dei quartieri e concerti di artisti locali: sono gli ingredienti di ‘ScafEstate 2012’, il cartellone di eventi che animerà l’estate di Scafa fino al 2 settembre.

Le manifestazioni hanno preso il via lo scorso 30 giugno con la V Marcialonga in Notturna Città di Scafa – Trofeo Italcementi, organizzato dal circolo Free Time, che ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti, a cui si sono susseguiti una serie di eventi quali il campo internazionale di volontariato, il torneo di calcio balilla, ‘Dr. Why quiz a squadre’, la festa dei pensionati, il torneo di play station e il cortometraggio ‘Cinelab’. «Siamo ripartiti il 13 luglio fino al 21 luglio – ha aggiunto il sindaco Giancola – con la Festa della Birra, organizzata dall’associazione Terra Nostra, alle ore 20 a Pianapuccia. Domenica 15 luglio, a partire dalle ore 21 in piazza Matteotti, sarà invece dedicato ai più piccoli con una festa tutta per loro, ‘Bimbi in festa’, con la costruzione di aquiloni, trucchi e animazione a cura dei ragazzi del paese. Sempre il 15 luglio, alle ore 21 a Colle Pento, ci saranno i balli popolari con la Compagnia Dell’Abate».

Divertimento assicurato per i più piccoli il 17 luglio, alle ore 21 in piazza Matteotti, con il Torneo di biliardino organizzato dal Comitato Feste Patronali. A seguire, mercoledì 18 luglio sempre alle ore 21 in piazza del Comune, ci saranno il Torneo di Play Station e giovedì 19 luglio la proiezione di un video di educazione ambientale a cura della Scuola Primaria. Venerdì 20 luglio, ore 21 in piazza Matteotti, il Teatro Perstareinsieme presenterà lo spettacolo ‘Cose turche’. «Domenica 22 luglio – ha spiegato il sindaco Giancola – ci sarà un evento speciale, il MotorShow dedicato a Demis Monaco, un giovane di Scafa prematuramente scomparso un anno fa, che abbiamo voluto ricordare proprio per la sua passione per i quad e per la sua gioia di vivere. La manifestazione si aprirà alle ore 16 presso il piazzale della stazione ferroviaria con la partenza dell’escursione quad, a seguire le partenze delle moto da strada e delle auto storiche. Alle ore 18, dietro la scuola elementare, si esibiranno i quad, le minimoto cross (pit bike) e le auto radiocomandate. Alle ore 19.30, alla bretella, ci saranno motard, kart e auto radiocomandate. Il gran finale alle ore 21 in piazza Matteotti con l’illustrazione dei mezzi della Protezione Civile, la Misericordia e le Forze dell’Ordine. Per i più piccoli ci sarà anche la proiezione del cartone animato ‘Cars’ e, in serata, stand per l’intero corso I maggio di Scafa».

E ancora martedì 24 luglio sarà la volta del Torneo di briscola, organizzato dal Comitato Feste Patronali, a partire dalle ore 21 in piazza Matteotti. A seguire, il 25 luglio, sempre alle ore 21 in piazza del Comune, nuovo appuntamento con ‘Bimbi in Festa – Ilde in branda’, uno spettacolo interattivo e itinerante di Edt Errori di trasmissione. La sera di giovedì 26 luglio, ci sarà un omaggio all’Abruzzo con poesie, sonetti e proverbi dialettali a cura della maestra Tina Cavallaro e i ‘Lupi della Maiella’, accompagnati dalla mega cocomerata in piazza ‘Evviv Lu Citron’ organizzata dal Comitato Feste Patronali. Per i buongustai, invece, appuntamento i giorni 28 e 29 luglio, alle ore 20, presso contrada Zappino, con la Sagra degli arrosticini e la gara di bocce a cura dell’associazione Zappino.

«Evento clou dell’estate – ha continuato il sindaco Giancola – sarà sabato 28 luglio con la ‘Notte Bianca – Emozioni sotto le stelle’ a partire dalle ore 20 fino a notte fonda. Un appuntamento da non perdere con lo spettacolo musicale itinerante ‘Briganti della Maiella’ e il saggio di canto della ‘Scuola Artisti Alessandro Pento’. La festa continuerà poi nelle vie del Centro Storico con il mercatino dei sapori e delle tradizioni, wine bar e locali con musica latino-americana, pop-rock e house, e negozi aperti fino a mezzanotte con super offerte».

Il mese di luglio si concluderà domenica 29, alle ore 9 presso il Parco Lavino, con ‘Arte e Mestieri’ organizzato da Legambiente, e il 30 e 31 luglio con i Giochi dei Quartieri dei ragazzi di Scafa, che proseguiranno poi nei giorni 1,6 e 7 agosto. Il 2 agosto alle 21.30 in piazza Matteotti, spazio alla musica con il Concerto della ‘Scuola Artisti Alessandro Pento’; il 3 agosto, invece, il Comitato Feste Patronali organizza il Torneo di Play Station con iscrizioni e premi. Ancora, dal 3 al 5 agosto, Legambiente organizza, presso il Parco Lavino, la Festa dell’Ambiente. Sono previste anche gite fuori porta: domenica 5 agosto ‘In montagna col sindaco’, partenza alle ore 6.30 da piazza Matteotti, e mercoledì 7 agosto ‘Scafa all’Aquafan di Riccione’, con partenza alle ore 7. Spazio alla musica il 9 agosto, ore 21 piazza Matteotti, con l’esibizione del coro folkloristico ‘Sa’ Mmalindine’ dal 10 al 12 agosto, ore 20 in contrada Pianapuccia, ci sarà la gustosa Sagra della pizza fritta dell’associazione Terra Nostra. Sabato 11 agosto, nella splendida cornice della Villa Bianca, si terrà ‘Scafa suona Scafa’, con premiazione giochi dei quartieri e jazz pop modern Quintet; il 13 agosto, ore 20.30 a Decontra, ‘Momenti di Musica IV Edizione’, con canti e balli a cura del circolo Acli. Sempre a Decontra, il 14 agosto alle ore 20.30. ci sarà ‘Monenti di vita IV Edizione’, matrimoni nel tempo con la sfilata degli abiti da sposa, mentre alle ore 20 ci sarà il Ferragosto Crostese in contrada Zappino.

«Il giorno di Ferragosto – ha detto il sindaco Giancola – si aprirà alle ore 9 presso il Parco Lavino con ‘Ferragosto nel parco’ a cura di Legambiente, mentre il 16 agosto –alle ore 21 a Decontra ci sarà la ‘Corrida con i briganti della Majella’, organizzata dal Comitato Feste San Rocco. Ancora il 17 agosto, alle ore 21 in piazza Matteotti, torneo di play station e i giorni 18 e 19 agosto grande Festa della Misericordia presso la Villa Bianca”. Nuovo appuntamento domenica 19 con ‘In montagna con il sindaco’ e con il calcio balilla umano organizzato da Legambiente presso il Parco Lavino a partire dalle ore 9. Lunedì 20 agosto da non perdere l’appuntamento con la Partita del cuore ‘Chi perde vince’ che vedrà sfidarsi i ragazzi di Scafa centro contro i giovani delle contrade, alle ore 20 presso il Campo sportivo. Martedì 21 agosto, alle ore 21 in piazza Matteotti, torneo di calcio balilla per poi arrivare al consueto appuntamento con le Feste Patronali dal 24 al 27 agosto. “Il mese di settembre - ha concluso il sindaco Giancola – si aprirà sabato primo, alle ore 20.30 in piazza del Comune, con il Teatro Compagnia ‘Ccuscì è se te piace’ di Scafa. Domenica 2 settembre, alle ore 8 in piazza Matteotti, si parte con ‘Scafa-Parco Lavino (e dintorni) in bike’, di Bikeinsideteam Chieti-Fantasy Bike Scafa. Ultimo evento sempre domenica 2 settembre, alle ore 20.30 in piazza Matteotti, con ‘Club Wushu Kung Fu’ della Polisportiva Chieti. L’invito a tutti i cittadini e ai visitatori è di partecipare numerosi, per trascorrere dei momenti piacevoli all’insegna della cultura e del sano divertimento