Notte bianca in arrivo a Vasto

VASTO. Sabato 14 luglio dalle ore 16.00 fino a domenica 15 luglio alle 6.00 del mattino a Vasto ci sarà la notte bianca. I negozi resteranno aperti in alcune zone della città fino alle luci dell’alba.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. L’iniziativa giunta alla terza edizione è organizzato dal Comune di Vasto in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti, Negozi Riuniti di corso Garibaldi, Muzak eventi e Consorzio Vasto.

Contestualmente alla notte bianca ci saranno una serie di eventi per strada e nel centro storico. Le zone interessate saranno animate da concerti, artisti di strada, mercatini dell’antiquariato e animazione, oltre a spettacoli di cabaret (ci saranno Nuzzo & Di Biase, direttamente da Zelig protagonisti dello spettacolo in programma all’una di notte in piazza Rossetti) e fuochi pirotecnici sul mare. Per l’occasione si terrà anche l’inaugurazione del Premio Vasto, giunto alla quarantacinquesima edizione e quest’anno finanziato solo dal Comune.

Proprio per l’afflusso previsto di persone, il sindaco ha disposto il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nelle principali strade e piazze cittadine. Come in corso Garibaldi, dall’intersezione con via Madonna dell’asilo all’intersezione con piazza Rossetti; in piazza Rossetti, dall’intersezione con corso Garibaldi all’intersezione con via Giulia; in via Vittorio Veneto, dall’intersezione con via Giulia all’intersezione con via IV novembre; in via Vittorio Veneto; in corso Plebiscito, dall’intersezione con via Crispi all’intersezione con corso Dante. E ancora: piazzale Histonium, piazza del Popolo, via Canaccio, via Marconi, largo Siena, via XXIV maggio, corso Italia, piazza del Tomolo, corso dante, corso Palizzi, via Cavour. Quest’ultima dall’intersezione con piazza Marconi all’intersezione con piazza Rossetti.

Stessa cosa in via Aimone, dall’intersezione con piazza Brigata Maiella all’intersezione con corso Plebiscito;via S.Francesco D’Assisi, dall’intersezione con via S.Antonio all’intersezione con corso Plebiscito;via Crispi, dall’innesto di via Crispi (diurno) all’innesto con corso Plebiscito;via Ravenna;via Arno, dall’intersezione con via Tasso all’intersezione con via Canaccio, via Ravenna, via IV novembre, via Leopardi, via Tre Segni, via Largo Palmieri, piazza Santa Chiara, via Asmara, via Smargiassi.

Sempre il 14 luglio, dalle ore 16.00, in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via IV novembre e via Tobruk sarà istituito il senso unico, con direzione di marcia da via IV novembre verso via Tobruk. Sono esclusi dai divieti i veicoli che trasportano persone invalide, i mezzi di soccorso, le volanti di polizia, i mezzi autorizzati per le manifestazioni e quelli muniti di appositi pass.