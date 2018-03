Pescina, ultimi preparativi per il Festival d’arte "ApertaMente2012"

PESCINA. Una serie di mostre, esposizioni, spettacoli, a partire dal 7 agosto, fino al 13 a Pescina.

Tutti racchiusi nel Festival d’arte, musica e teatro ApertaMente 2012, giunto alla III edizione ed organizzato dall’associazione culturale “Il Laboratorio”, in collaborazione con la compagnia teatrale In-Fluxus. Il festival presenterà un insieme di attività artistiche che spaziano in dal teatro alla musica, all’arte grafia e figurativa, alla street art e digital art.

Per la sezione teatro all’interno del chiostro del Teatro S.Francesco l’8 agosto la compagnia In-Fluxus presenterà lo spettacolo “Padiglione 22” ; la stessa location ospiterà, il 9 agosto, alle ore 18.00, lo spettacolo “Bitterfront” della compagnia teatrale Quelli di Archippe, il 12 agosto lo spettacolo teatrale “Cronaca di una crisi annunciata”, mentre a chiusura del Festival, il 13 agosto, alle ore 21.15 verrà proposta la rappresentazione in verso libero “Carnem levare, il cammino” di Dimitri Ruggeri e con Paola Munzi.

Tra i concerti previsti, invece, si spazierà dal jazz, al rock, allo ska. Si comincerà con il quartetto jazz di Elena Biolcati & the Airness che aprirà il Festival, mentre le serate del 9 e 10 agosto saranno animate dai Les Eskargot, Stereotype, Kiasma e Double Malt. La serata dell’ 11 agosto, in contemporanea con la manifestazione Antichi Sapori, Apertamente presenterà il concerto di John Bizz, per chiudere con la sezione musica il 12 agosto, alle 22:00, con il concerto jazz di Paolo Incani.

Per la sezione arte e pittura, invece, si assisterà il 7 agosto al vernissage della mostra d’arte contemporanea dal titolo “Il Pop Surrealism in rete, dagli U.S.A all’Italia in tempo reale”, curata da Andrea Oppenheimer della Mondo Bizzarro Gallery, con gli artisti Dilka, Ania Tomicka, Bafefit, Paolo Petrangeli ed Erica Calardo, nella cornice di Palazzo Palladini-Biondi.

Da non dimenticare gli appuntamenti pomeridiani dell’ 8 Agosto, alle 17:30, con il workshop sugli strumenti e le tecniche della musica elettronica a cura di Stefano Cianciusi e del 10 agosto, alle 18:00, con la presentazione dei cortometraggi presenti in mostra.

Ecco nel dettaglio il calendario completo degli eventi.

Il 7 agosto alle 17.30 ci sarà la presentazione di ApertaMente 2012 a cura di Dimitri Ruggeri, la presentazione della mostra d’arte Contemporanea dal titolo Il Pop Surrealism in rete, dagli U.S.A all’Italia in tempo reale a cura di Andrea Oppenheimer e dalle ore 19.00 alle 24.00 ci sarà l’apertura delle stanze che rimarranno accessibili dal 7 al 14 agosto dalle ore 10:00 alle 24.00. Alle ore 22.00 si terrà il concerto di musica jazz con Elena Biolcati and the Airness.

L’8 agosto alle 17.30 si terrà il workshop, “Strumenti e tecniche della musica elettronica” a cura di Stefano Cianciusi, alle ore 21.00 lo spettacolo teatrale “Padiglione 22”. Il 9 agosto alle 18.00 seguirà la performance teatrale della compagnia Quelli di archippe, regia di Barbara Chiarilli. Alle ore 22. 00 sarà la volta del concerto Ska 2 Tone.

Il 10 agosto alle 17.30 ci sarà la presentazione del documentario “la pasta nera” regia di Alessandro Piva a cura di Luciano Mario Toriello, alle 22.00 il concerto rock, con gli Stereotype,Kiasma, Double Malt. L’11 agosto alle 22.00 il concerto di musica jazz, con Jon Biz Jazz Band, all’interno della manifestazione “Antichi Sapori”. Il 12 alle 17.30 toccherà allo spettacolo teatrale “Cronaca di una crisi annunciata”, mentre alle 22.30 il concerto di musica Jazz: si esibirà sul palco la band di Paolo Incani. In chiusura il 13 alle 21.00 ci sarà la rappresentazione in verso libero “Carnem Levare, il cammino”, ed il film omonimo di Haydir Majeed. Il 14 dalle 10.00 alle 24.00 tutti gli spazi espositivi rimarranno aperti gratuitamente.