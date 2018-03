Al via a Pineto l’Accordion Jazz Festival 2012

PINETO. Il tango moderno e il jazz europeo del francese Ludovic Beier, il mix di canto, piano e fisarmonica di Sylvia Pagni e la raffinatezza della cantautrice Grazia di Michele.

Queste le proposte dell’ottava edizione del Pineto Accordion Jazz Festival, che si svolgerà a Villa Filiani a Pineto da 12 al 14 luglio prossimi.La rassegna, voluta fortemente dal Comune di Pineto e in particolare dall'assessore alle Manifestazioni Filippo D'Agostino, si avvale della direzione artistica del noto jazzista Renzo Ruggieri.«E’ un appuntamento unico nel suo genere – spiega l’assessore D’Agostino – perché nasce dalla volontà di incoraggiare l'incontro tra fisarmonica e jazz attraverso eventi di alto profilo, originali e coinvolgenti. Una formula che ha ottenuto un grande successo di pubblico anche grazie agli straordinari ospiti che hanno animato le passate edizioni».Il direttore artistico Renzo Ruggieri ha preparato un programma di ampio respiro per l’edizione 2012. Giovedì 12 luglio si parte con il concerto del francese Ludovic Beier, in quartetto con Massimo Manzi, Mauro De Federicis e Gabriele Pesaresi. Il programma che spazia tra il il valzer musette, il tango moderno e il jazz europeo.La serata del 13 luglio è invece interamente dedicata al maestro Peppino Principe. Il Pineto ensemble (ritmica jazz + 4 fiati) ripercorrerà le pagine più significative della sua carriera jazz. Special guest del concerto saranno Sylvia Pagni, affermata professionista che si muove fra fisarmonica, pianoforte e canto, un mix che l'ha portata a calcare i più importanti teatri internazionali e le maggiori trasmissioni televisive. Insieme a lei suonerà Emanuele Rastelli di San Marino, un virtuoso della musica che ha vinto tutte le più importanti competizioni mondiali.Oggi, dedito completamente al jazz, propone uno stile di grande intensità, dalla tecnica impeccabile. Chiuderà il 14 luglio la raffinatissima Grazia di Michele, cantautrice di successo (“Le ragazze di Gauguin”, “Io e mio padre”, “Gli amori diversi”,) che vanta importantissime apparizioni televisive (tre volte al festival di Sanremo e da 5 anni didatta nella trasmissione “Amici” di Canale 5). Al Pineto Accordion Festival presenterà in anteprima il nuovo album nato dall'incontro con Paolo Di Sabatino.Durante la manifestazione ci saranno iniziative collaterali come l'assegnazione del prestigioso premio “la vela d'oro” rivolto a personalità che si sono distinte nella promozione della fisarmonica. Presentatrice del festival sarà ancora una volta la bella e brava Maria Rita Piersanti.