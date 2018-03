Gli Otiop di Lanciano all’ Italia Wave Love Festival

LANCIANO. Una soddisfazione tutta abruzzese. Gli Otiop, band frentana di musica jazz calcheranno il palco del festival ItaliaWave Love Festival, il concorso per giovani talenti rock che si terrà dal 12 al 15 luglio ad Arezzo. L’evento sarà realizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in collaborazione con vari media partner.

Il gruppo di Lanciano è stata selezionato come migliore band durante la rassegna Italia Wave Abruzzo la scorsa primavera ed assieme ad altre 19 band da tutte le regioni.

Gli Otiòp proporranno un repertorio musicale jazz-rock o avant-garde. Nell'ambito del festival sono poi previsti anche altri riconoscimenti per le band emergenti anche di natura economica e ci sarà la presentazione della compilation della rassegna regionale Italia Wave Abruzzo 12.

Il Cd sarà distribuito gratuitamente a tutti gli operatori del settore solitamente presenti al festival, attraverso i contatti dell'associazione o attraverso il sito web.

Sui palchi di questa edizione si esibiranno altri artisti come il gruppo Magnifico e Assalti frontali, Dewolff e Radiodervish, Honeybird and the birdies e Blastema, Riva starr e Il teatro degli orrori, Caparezza e Yann Tiersen, Crookers e Bandabardò, Malika Ayane e Nina Zilli, Fuel Fandango e Batida , Lindo Ferretti.

Per gli Otiòp ci saranno Ivan Abbonizio come voce e basso; Tony Berardinucci alla chitarra; Massimo Giallonardo alla tastiera; Davide Di Virgilio alla batteria.

Il gruppo si è formato nel 2007 a Lanciano, la loro musica spazia a dal metal più estremo al funk, passando per partiture totalmente free-jazz a interpretazioni ritmiche afro-tribali, alternando brani strumentali con brani cantati. Nel Giugno 2011 hanno pubblicato l’album debutto intitolandolo con il nome della band.