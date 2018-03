“Art in the dunes - percorso tra arte e natura” a Punta Penna

VASTO. Art in the dunes è l’occasione per gli artisti, di confrontarsi con la natura nel meraviglioso ambiente della costa vastese all’interno della riserva di Punta Aderci, di concepire un’opera da posizionare tra le dune di Punta Penna.

L’evento, presentato dall’Associazione “Opificio AlterArs” è curato da Michele Montanaro. Molto sentito è anche il tema di quest’anno cioè “la crisi” intendendo con ciò fare un riferimento sia all’attuale crisi economica, ma anche alla crisi dei valori, alla crisi delle idee e della politica, alla crisi creativa, alle crisi ambientali. Uno degli obiettivi della manifestazione è proprio quello di sensibilizzare le persone sul problema della sua salvaguardia.

L’associazione ha selezionato i progetti di esponenti delle arti visive provenienti da diverse regioni italiane, disposti a cimentarsi con una installazione (mescolando quindi scultura, pittura e fotografia) e una personale interpretazione del tema.

Gli artisti: Lino Alviani, Ettore Altieri, Giuliano Badaracco, Giuseppe Colangelo, Davide Cruciata, Gregory Di Carlo, Natalia D’Avena, Paolo Dongu, Davide Febbo e Lavinia Barraco, Brunella Fratini, Claudio Gaspari, Compagnia Imago, Manuelita Iannetti, Vanni Macchiagodena, Michele Montanaro, Giuseppe Muzii, Roberto Micolucci, Angela Rosini Sara Quida, Stefania Palmieri, Maurizio Righetti, Emy Rocchi, Gabriella Sirignano.

IL PROGR AMMA

sabato 7 luglio

ore 19.00 Vernissage di” Krisis”

ore 20.00 Degustazione gratuita “vini&oli”

ore 21.30 Gae Campana (canzone italiana d’autore)

ore 22.30 Lilia (canzoni in lingua francese dall’album “Il pleut”)

domenica 8 luglio

ore 17.00 Estemporanea di pittura, scultura e fotografia

ore 21.30 Proiezioni video e cortometraggi

ore 22.30 Hexperos (musica d’amore, arte, natura e mistero, neoclassic, ethereal, soundtrack, celtic)

marted ì 10 luglio

ore 21.30 Europa Sostenibile, video animazioni a cura dell’ARCI