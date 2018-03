Per l’estate di Silvi la notte bianca e la notte rosa

SILVI. Confermata la Notte Bianca e per la prima volta si svolgerà anche la Notte Rosa.

Nel calendario estivo troveranno spazio diversi eventi, da quelli classici a quelli più richiesti del momento, il tutto cercando di coprire l’intero periodo estivo ponendo rigorosa attenzione sulle spese. Questo è l’unico imperativo che si è posto l’Amministrazione. Nel novero degli appuntamenti trovano spazio, come di consueto, intrattenimento di vario genere (e per ogni età), sport, musica e iniziative consolidate. Ad aprire la stagione silvarola 2012, sarà Miss Adriatico con la sua 35°Edizione il 4 luglio. Confermata la 5°Edizione della Notte Bianca che si svolgerà il 4 agosto, e con grande sorpresa fa il suo ingresso nel calendario degli eventi, la Notte Rosa che si terrà il 21 Luglio. Si proseguirà col Gran Concerto del Maestro Fiorangelo Orsini “Filarmonica Nazionale di Donetsk” a Silvi Alta il 20 luglio, e con diversi spettacoli teatrali durante il mese di agosto tra cui “il Malato Immaginario di Moliere”. L’11 agosto sarà la volta di “Dennis & The Jets” la storia del Rock and Roll e dal 13 al 15 di agosto si svolgerà la festa dell’Assunta, che si concluderà con i magnifici fuochi d’artificio di ferragosto. Il 22 agosto si terrà “Venus Talent Show” e a seguire intrattenimenti culturali, di ballo e di spettacolo si alterneranno fino alla fine dell'estate.



LUGLIO

4 merc ore 21:30

MISS ADRIATICO P.zza dei Pini



8 dom ore 21:30

PALESTRA ELEKTRA:

BALLO

P.zza dei Pini



6,7, 8 la 3^ edizione CERRANO IN FESTA

Associazione Fratello Mare



Venerdì 6 luglio ore 20:20 : Intrattenimenti in piazza con proiezione film sulla “Marineria Silvarola”



Sabato 7 luglio ore 20:00

Esibizione gruppi di danza con i giovani della Maestra Flavia Masci

A seguire serata danzante con i giovani amici de “Lu Du Bott”



Domenica 8 luglio

Ore 19:00 Messa solenne nella Chiesa di San Pio – Processione di Sant’Antonio per le vie cittadine

Ore 20:00

Danze in piazza con l’orchestra “Tutto Pepe”

Esibizione gruppo scuola danza “i giovani Happy Dance” di Antonella

Via Taranto



9 lun ore 21:30

FESTIVAL DELLA MELODIA P.zza dei Pini

13-14-15 Festa della PROTEZIONE CIVILE

con inizio venerdì 13 ore 18:00

Sabato 14: intera giornata di festa

Domenica 15 dalle ore 18:00

Parcheggio antistante

Mercatone Uno

Via Statale Sud (S.S. 16)



14 sab ore 21:00

COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA

Commedia

“Lu marchese chiu’ chiu’” Pianacce



15 dom ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA:

SAGGIO P.zza dei Pini



15 dom ore 17:00

F.C. ATLETICO SILVI

Musica e sport per Davide Campo sportivo



19 giov ore 21:30

William Di Mauro Project

Serata Jazz P.zza dei Pini



20 ven ore 21:00

Associazione Europa Musica

Filarmonica Nazionale di Donetsk

diretta dal M. Fiorangelo Orsini

Silvi Alta – Largo Della Porta



21 sab NOTTE ROSA



Vie e piazze del lungomare



22 dom ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



23 lun ore 21:30

ASSOCIAZIONE CULTURALE DAFNE:

Spettacolo di DANZA

P.zza dei Pini



26 giov ore 21:30

FASHION MODELAGENCY

Gran Galà della Moda

P.zza dei Pini

28 sab Ore 21:00

TORNEO DI BURRACO

P.zza E. Fermi



29 dam ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



dal 1 luglio al 31 agosto – Mostra fotografica “C’ERA UNA VOLTA …. Silvi” a Silvi Alta

dal 21 luglio al 12 agosto Mostra Fratello Mare presso la Scuola elementare “G. Bindi”

dal 1 agosto al 8 agosto Mostra Citrullo presso la Scuola elementare “G. Bindi”





AGOSTO



1 merc SILVI IN COMMEDIA 2012, rassegna di teatro comico

1 agosto ore 21:30

“Il malato immaginario” da Molière – Spettacolo di Commedia dell’Arte / Teatro del Sangro



2 agosto ore 21:30

“Amori a duello”

Spettacolo di commedia dell’arte /Carro dei Comici Pesaro

P.zza dei Pini



4 sab NOTTE BIANCA

Vie e piazze del lungomare



5 dom ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



5 dom Festa S. STEFANO S. Stefano



6 agosto: Terre del Sud in CONCERTO



7 agosto: Spettacolo comico – Teatro del Sangro: “Arturo Lo Chef”





8 agosto: Spettacolo di teatro Ragazzi – Rosaspina Bologna “Raperonzola”

Silvi Paese – L.go della Loggia



11 sab Ore 21:30

DENNIS & THE JETS

Rock and roll party

da INDIETRO TUTTA a DOC,

la storia del Rock and Roll

P.zza dei Pini



11 sab FESTA BIANCO AZZURRO

Pescara calcio Campo Sportivo



12 dam ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



13 lun



FESTA DELL’ASSUNTA

Lun.13 Banda di Tiriolo (diretta dal M. Fiorangelo Orsini) per le vie della città durante la mattina ed il pomeriggio



Mart. 14, ore 21,30: Piero Mazzocchetti in Concerto



Mercoledì 15:

ore 9:00 Processione dell’Assunta dalla Chiesa vs Piazza dei Pini con l’accompagnamento della Banda di Teramo

ore 21:30 Anni Ruggenti

ore 24:00

Fuochi d’artificio sul Mare





P.zza dei Pini

14,15,17 FESTA S. GIUSEPPE

Loc. Pianacce



19 dom ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



22 merc ore 21:30

Finale Regionale

VENUS TALENT SHOW P.zza dei Pini



26 dam ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini



SETTEMBRE



2 dom ore 21:00

PALESTRA ELEKTRA: esibizione P.zza dei Pini