Per l’estate di Vasto Ornella Vanoni, Luca Carboni e Enrico Ruggeri

VASTO. Il sindaco Luciano Lapenna ha ufficializzato ieri mattina il cartellone delle manifestazioni estive.

Quasi un evento a sera fino a fine agosto accompagnerà turisti e vastese con arte, musica, cultura, sport e natura.

Gli appuntamenti classici sono stati tutti confermati: dal Vasto Film Festival al Toson D’Oro e al Premio Vasto, da Musiche in Cortile a Brodetto e Contorni, sapori e saperi della tradizione vastese organizzato con Slow Food Abruzzo che ha preso il via lo scorso 29 giugno e che ci accompagnerà fino al 29 luglio.

Saranno riproposte anche due lunghissime notti di musica, balli, giochi e comicità: il 14 luglio la Notte Bianca, l’8 agosto la Notte Rosa. Attesissimi i concerti di Ornella Vanoni, Luca Carboni ed Enrico Ruggieri.

«Presentiamo questo calendario», ha spiegato il primo cittadino, «nonostante le enormi difficoltà legate alla diminuzione dei fondi per il turismo e la cultura. Per l’estate 2012 abbiamo stanziato 340 mila euro, il cartellone è di rilievo a conferma che Vasto è e rimane una delle regine dell’Abruzzo».

Anche quest’anno si è scommesso su una risorsa importante come la Riserva Naturale di Punta Aderci. E sulla cultura, il Premio Vasto, il Premio Histonium, i concerti di musica d’organo, la mostra del Maestro Vincenzo Canci, le visite guidate a Palazzo D’Avalos e alle Terme Romane.

Per il ferragosto spazio al festival del Parco della Costa teatina.

«Una iniziativa – ha aggiunto il sindaco Luciano Lapenna – che rappresenta un’atra grande novità di questa estate vastese: la nostra è la realtà che più si sta spendendo con l’intento di rivendicare un ruolo di primissimo piano nella Costituzione del Parco della Costa teatina, per il quale rivendichiamo anche la sede”.



Questo, nel dettaglio, il programma di tutti gli eventi:



Domenica 1

Festa San Paolo Apostolo

IX Sagra dei cavatelli alla pescatrice

Bobby Solo in concerto

Quartiere S. Paolo - ore 21:30



Finale Basket Under 15 Femminile

PalaBCC - Seguire manifesti (fino al 3 luglio)



Lunedì 2

Torneo Beach Soccer

Club Family Napoli

Baiocco Beach (fino al 28 luglio)



Giovedì 5

Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco

Venerdì 6

Festa della Birra

A cura dell’Associazione Eventi 3000

Parco Muro alle Lame - ore 19:30 (fino al 7 luglio)



Bolle Colorate

Laboratorio per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(si consiglia prenotazione)



Sabato 7

Uaste ‘bbelle e terra d’eure

Rassegna Folkloristica

A cura del Gruppo Folk Aniello Polsi

Arena delle Grazie - ore 21:00



Art in the dunes

Percorso tra arte e natura

A cura dell’Ass. Culturale Opificio AlterArs

Riserva di Punta Aderci (fino al 15 luglio)



Scrittori in piazza 2012

Umberto Piersanti presenta

Cupo tempo gentile Marcos y Marcos editore

A cura dell’Ass. culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



Sagra dei Cavatelli

con ceci e frutti di mare

Parrocchia S. Marco Evangelista (fino all’8 luglio)

Domenica 8

The House of Life

L’arte contemporanea dialoga con i Rossetti

Sala Loggia Ambling - ore 18:30 (fino all’8 settembre)



Escursione in mare

Organizzazione CRI Vasto e Circolo Nautico

Porto di Punta Penna - ore 9:00



Lunedì 9

Un’estate... da fiaba

Il gatto con gli stivali

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus



Martedì 10

Nemo, Marlyn e Dory

Laboratorio di argilla

per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



Mercoledì 11

Coro Puccini

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Giovedì 12

Un’estate... da fiaba

Il gatto con gli stivali

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus



Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco



Scrittori in piazza 2012

Loris Di Edoardo presenta

La strada più lungaL’arcolaio editore

A cura dell’Ass. culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



Serata danzante

A cura del Circolo Everdance

Piazza Parcheggio Multipiano - ore 21:00



Venerdì 13

Il Lago dei Cigni

A cura di Euro Eventi

Arena delle Grazie - ore 21:30

Presentazione del libro

È più forte di me

Il concetto di ripetizione in psicoanalisi

di Franco Lolli

Intervengono dott. Nicola Carlesi

e l’autore Dott. Franco Lolli

Modera dott.ssa Rosanna Maiocco

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Concerti di Mezzanotte

Symphony Saxophone Quartet

Vittorio Cerasa, sax soprano

Gabriele Semplicino, sax alto

Sirio Di Benedetto, sax tenore

Andrea Silvestri, sax baritono

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Sabato 14

Notte Bianca

dal tramonto all’alba

Concerti e spettacoli nelle piazze

Centro Storico



Musical

A cura del Centro Studi Danza, Musica e Spettacolo, Circolo Luna - AICS

Cortile di Palazzo d’Avalos - ore 21:30



45º Premio Vasto

D’Arte Contemporanea

“Percorsi di Figurazione Oggi”

a cura di C.F. Carli

Inaugurazione

Scuderie Palazzo Aragona - ore 19:00

(Ingresso gratuito fino al 28 ottobre)





Domenica 15

La Sciabica

Rievocazione della pesca di un tempo

Spiaggia di Vasto Marina - ore 9,00



1ª Ed. Vespa Day

Seguire manifesti



Concerti di Mezzanotte

Roberto De Grandis, flauto

Davide Di Ienno, chitarra

Alessandra Santovito, soprano

Roberto Laccetti, chitarra

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco





Lunedì 16

43º Rassegna Internazionale

di Musica d’Organo

Zuzana Janackova (Slovacchia)

Cattedrale S. Giuseppe - ore 22:00



Festa Madonna del Carmine

Centro Storico



Un’estate… da fiaba

Cappuccetto rosso

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus



Ferroluglio

Vasto Marina in Musica



Martedì 17

Concerti di Mezzanotte

Trio Jazz

Antonio Onorato, chitarra e chitarra synth

Ivano Sabatini, contrabbasso e basso elettrico

Dante Melena, batteria

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Mercoledì 18

La valigia delle storie 2012

Letture e laboratori per bambini

con Roberta Bevilacqua

ed Emanuela Petroro

A cura dell’Associazione culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:00



Concerto di Musica Classica

A cura dell’Università delle Tre Età

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30

Giocare con l’arte

Laboratorio di pittura su ceramica

per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



Giovedì 19

I Rossetti... ad arte

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus





Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco



Scrittori in piazza 2012

Luisa Grosso presenta

Miriam e la geometria Et al. editore

A cura dell’Associazione culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



Il tempo di una canzone

20º anniversario strage di via D’Amelio

concerto acustico cantautorale

Arena alle Grazie - ore 21:30



Concerti di Mezzanotte

Acoustic tribute to Jimi Hendrix

Stefano Barbati, chitarra acustica

Fabio Ciminiera, storyteller

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Venerdì 20

Radio 101

Animazione e giochi in spiaggia

Lungomare Duca degli Abruzzi - Vasto Marina



Enrico Ruggeri in concerto

Lungomare Duca degli Abruzzi - ore 21:30



Castelli d’argilla

Lab. di argilla per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



Vincenzo Canci

Mostra sul pittore vastese

Inaugurazione ore 19:00

Pinacoteca Palazzo d’Avalos (fino al 31 agosto)



VI ed. Vasto Teatro Festival

A cura dell’Associazione ARCI

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:30



21 Sabato

Radio 101

Animazione e giochi in spiaggia

Lungomare Duca degli Abruzzi - Vasto Marina



Luca Carboni in concerto

Lungomare Duca degli Abruzzi - ore 21:30



Gran Soirè della Bellezza

A cura della Profumeria Florio

Piazza Diomede - ore 18:00



La Natura dell’Uomo

è rapporto con l’infinito

A cura del Centro Culturale Histonium

Via Adriatica (portale S. Pietro) - ore 21:00



Rassegna Folkloristica Città del Vasto

A cura de I Cantori del Golfo

Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Concerti di Mezzanotte

Adriano Ranieri, fisarmonica

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Domenica 22

Radio 101

Animazione e giochi in spiaggia

Lungomare Duca degli Abruzzi - Vasto Marina



XI Trofeo Cittàdel Vasto Palio Remiero

VIII Memorial Antonio Ritucci

Zona Pontile Vasto Marina



Rassegna Folkloristica Città del Vasto

A cura de I Cantori del Golfo

Palazzo d’Avalos - ore 21:00

Lunedì 23

Un’estate... da fiaba.

Cenerentola

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus





43º Rassegna Internazionale

di Musica d’Organo

Per Ahlman (Svezia)

Cattedrale S. Giuseppe - ore 22:00



Concerti di Mezzanotte

La romanza da salotto tra ‘800 e ‘900

Linda Ferrari, soprano

Nunzio Fazzini, tenore

Roberto Rupo, pianoforte

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55

Rassegna Musicale Via Adriatica 2012

Riccardo Tesi e Banditaliana

A cura dell’Associazione Il Cineocchio

Via Adriatica - ore 22:00



Martedì 24

Gara di Pesca alla fune

A cura del Circolo Nautico Vasto

Vasto Marina - ore 9:00



La valigia delle storie 2012

Letture e laboratori per bambini

con Roberta Bevilacqua

ed Emanuela Petroro

A cura dell’Associazione culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:00





Mercoledì 25

Orchestra Sinfonica Giovani

Conservatorio di Campobasso

A cura del Teatro Rossetti

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Festa S. Anna

Quartiere S. Anna - ore 20:30



Giovedì 26

Un’estate... da fiaba. Pollicino

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus





Scampanellando

Laboratorio di pittura su ceramica

per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)

Torneo Burraco a coppie





Festa S. Anna

Quartiere S. Anna - ore 20:30



Sapori della nostra terra

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Fra storia e natura. Palazzo d’Avalos e la Riserva di Punta Aderci

Proiezione documentario sulla Riserva

e visita del Palazzo

Palazzo d’Avalos - ore 21,00



Pi nu porce...

Spettacolo Teatrale

A cura dell’Associazione La Cungarelle

Arena delle Grazie - ore 21:00



Concerti di Mezzanotte

Quartetto Gragnani

Davide Di Ienno, chitarra

Eugenio Caronna, chitarra

Alessandro Pensa, violino

Simone Greco, clarinetto

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Venerdì 27

Super Eight Tournament

Campionato Beach Soccer, Foot Volley, Beach Volley

Lungomare Duca degli Abruzzi - Vasto Marina

(fino al 29 luglio)

Sapori della nostra terra

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Rassegna Musicale Via Adriatica 2012

Fabrizio Poggi e Chiken Mambo

A cura dell’Associazione Il Cineocchio

Via Adriatica - ore 22:00



Sabato 28

Gran Soirè della Bellezza

A cura della Profumeria Florio

Piazza Diomede - ore18,00



Scrittori in piazza 2012

Maurizio De Giovanni presenta

Il metodo del coccodrillo

A cura dell’Associazione culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



7ª Ed. Musiche in Cortile

Ornella Vanoni in concerto

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Concerti di Mezzanotte

Concerto degli allievi della Scuola Civica Musicale

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Domenica 29

Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco Info 349.0662144



Sagra della Scrippella

Associazione socio culturale Villaggio Siv

Villaggio Siv - ore 20:00



Poesia e Musica nel Rinascimento

A cura del Centro Studi Rossettiani

Sala Vittoria Colonna Palazzo d’Avalos - ore 18:00

Ricordando il Paradise

A cura de Il Golfo delle Idee

Arena alle Grazie - ore 21:30



Lunedì 30

Un’estate... da fiaba.

Il brutto anatroccolo

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus



Sagra Pane Onde e Pammadeure

A cura dell’Associazione Culturale Pagliarelli

Località Pagliarelli



Sagra della Scrippella

Associazione socio culturale Villaggio Siv

Villaggio Siv - ore 20:00



Le selle di Palazzo d’Avalos

Inaugurazione mostra

Palazzo d’Avalos - ore 19,00



43º Rassegna Internazionale

di Musica d’Organo

Irena Chribkova (Rep. Ceca)

Cattedrale S. Giuseppe - ore 22:00



Book & Wine

Ratigher - trama (Zetic)

Bepi Vigne e Mattia Surroz

Pinelli e Calabresi la storia sbagliata

A cura dell’Associazione Sideshow

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Concerti di Mezzanotte

Bernstein Brass Quintet

Luca Falcone, tromba

Luigi Belfatto, tromba

Andrea Menna, trombone

Luca Di Francesco, corno

Gennaro Spezza, tuba

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Martedì 31

La Zippanne 3

Spettacolo teatro Dialettale

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Mercoledì 1

Seicentonovecento

Roma Barocco Ensemble

Concerto di Musica Antica

Chiesa S. Giuseppe - ore 21:30



Il tesoro dei pirati

Lab. di argilla per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del Laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(si consiglia la prenotazione)



Giovedì 2

Wind of Summer Tour

Radio Deejay 2012

Lungomare Cordella (fino al 5 agosto)

Book & Wine

Michele Governatori ”Carbonio”

Patrizia Rinaldi “Tre numero imperfetto”

A cura dell’Associazione Sideshow

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:00



La campanella di San Rocco

Lab. di ceramica per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus



Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco



Serata danzante

A cura del Circolo Everdance

Piazza Parcheggio Multipiano - ore 21:00



Venerdì 3

Sagra del pesce fritto

A cura Ass. Mare Nostrum

Parco Muro alle Lame - ore 19:30

(fino al 5 agosto)



Pi nu porce...

Spettacolo Teatrale

A cura dell’Associazione La Cungarelle

Arena delle Grazie - ore 21:00



7a Ed. Musiche in Cortile

Concerto aperitivo con Irina Gladilina

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 22:00

Sabato 4

Gran Soirè della Bellezza

A cura della Profumeria Florio

Piazza Diomede - ore 18:00



Pizza day

Sagra della pizza

A cura del Circolo Culturale Sant’Antonio Abate

Località Sant’Antonio Abate - ore 19:30

(fino al 5 agosto)



Seicentonovecento

Milko Bijak

Concerto di Musica Antica

Chiesa S. Giuseppe - ore 21:30



Rassegna Musicale Via Adriatica 2012

Ennio Rega “Arrivederci Italia”

A cura dell’Associazione Il Cineocchio

Via Adriatica - ore 22:00



Concerti di Mezzanotte

Orchestra Femminile di Kiev

Svetly Zenevich, violino solista

Giuseppe Piccinino, direttore

A cura della Scuola Civica Musicale

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 23:55



Domenica 5

Sculture di Sabbia

l’arte in riva al mare

Spiaggia Vasto Marina

Camminamare 15aedizione

A cura di C.A.I. e Riserva Punta Aderci





Festa del Ritorno Omaggio all’Emigrante

Arena delle Grazie - ore 21:30



Lunedì 6

I Rossetti... ad arte

Laboratorio artistico per bambini dai 4 anni in su

A cura di Laboratorio ArtiBus

Casa Rossetti - Loggia Amblingh





43º Rassegna Internazionale

di Musica d’Organo

Roberto Canali (Italia)

Cattedrale S. Giuseppe - ore 22:00





Bentornato Mandolino

Serata di Musica partenopea

A cura de Il golfo delle idee

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Martedì 7

Stelle d’autore

Laboratorio di pittura su ceramica

per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



7a Ed. Musiche in Cortile

Flamencovivo

special guest Caterina Lucia Costa

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 22:00



Mercoledì 8

Notte Rosa

Vasto Marina

La valigia delle storie 2012

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:00



Giovedì 9

Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco





Sagra Sagne e Fasciule

Località San Lorenzo (fino al 10 agosto)



Corale Warm Up

ieri, oggi forever

Cortile di Palazzo d’Avalos - ore 21:30





Rassegna Musicale Via Adriatica 2012

Michele Gazich e Massimo Priviero

A cura dell’Associazione Il Cineocchio

Via Adriatica - ore 23,00



Venerdì 10

Ceramicando

Lab. di argilla per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - ore 17:00-18:00

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



Book & Wine

Michele Monia - Così mi distaggo un po’

Giulio Laurenti - Suerte

A cura dell’Associazione Sideshow

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Ripensando agli anni ‘60

Arena delle Grazie - ore 21:30

Scrittori in piazza 2012



Filosofia sotto le stelle Mondadori editore

con Giuseppe Ferraro e Simona Marino

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



Sabato 11

Festa dell’Incontro 35a edizione

Località Incoronata (fino al 12 agosto)



Gran Soirè della Bellezza

A cura della Profumeria Florio

Piazza Diomede dalle ore 18:00





Domenica 12

Pesce in sagra

Istituto Salesiani (fino al 13)



13a Edizione Pellegrini sui luoghi

di Nostra Signora del Vasto

Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone

Chiesa Santa Maria Magg. ore 21:00



7ª Ed. Musiche in Cortile

Tango Pasion

con il Quartetto de La Sombra

e le coreografie dei ballerini argentini

Yanina Quinones e Neri Piliu

Cortile Palazzo d’Avalos, ore 21:30





Lunedì 13

La Sciabica

Rievocazione della pesca di un tempo

Spiaggia di Vasto Marina - ore 9:00



Pescilandia

Laboratorio di pittura su ceramica per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - dalle 17 alle 18

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



7ª Ed. Musiche in Cortile

Roberto Gatto Trio

Special guest Simona Molinari

Cortile Palazzo d’Avalos, ore 21:30



Veglia Mariana

Arena delle Grazie, ore 21,30





Martedì 14

La vera storia della bella e la bestia

Musical - A cura Grandi Eventi

Arena delle Grazie, ore 21,30



Sfilata di Moda

A cura di RG Boutique

Rotonda Viale Dalmazia Vasto Marina - ore 21:30



7ª Ed. Musiche in Cortile

Unica Passione

Raffaele Paganini e i ballerini di Ballando con le stelle Samuel Peron,

Vicky Martin e Agnese Junkure

Cortile Palazzo d’Avalos, ore 21:30



Mercoledì 15

Ferragosto a Vasto

Festival del Parco della Costa Teatina

Almamegretta + Raiz

con Giuliano Palma

& The Blue Beaters

Vasto Marina - ore 22,00



Giovedì 16

Sagra delle Campanelle

Centro Storico dalle ore 8:00



Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco





Ferragosto a Vasto

Festival del Parco della Costa Teatina

Notte Mediterranea

Dai carriggi a mare... concerto per Fabrizio De André



Concerto tributo a Lucio Dalla e oltre… con Iskra Menarini & Ricky Portera

Vasto Marina - ore 21,30



Fuochi pirotecnici sul mare

ore 01,00



Venerdì 17

Concerto Jazz

A cura de Il Golfo delle idee

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Sabato 18

Vasto Film Festival

Palazzo d’Avalos ore 21:00



Domenica 19

Torneo Burraco a coppie



E…state in Villa

Rassegna di passatempi per bambini

dai 4 a 10 anni; giochi, animazione,

teatro per ragazzi, laboratori, artisti di strada

Villa Comunale - ore 17,30



Vasto Film Festival

Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Lunedì 20

Faccia da picasso

Lab. di argilla per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo - dalle 17 alle 18

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



43^ Rassegna Internazionale

di Musica d’Organo

Chiesa S. Maria Maggiore - ore 22:00



Vasto Film Festival

Palazzo d’Avalos ore 21:00



Martedì 21

Vasto Film Festival

Palazzo d’Avalos ore 21:00



Concerto di Musica Antica

Seicentonovecento

Ensemble Barocco

Chiesa S. Giuseppe ore 21,30



Mercoledì 22

Torneo Burraco a coppie



Vasto Film Festival

Palazzo d’Avalos ore 21:00



Giovedì 23

Pennelli allo sbaraglio

Laboratorio di pittura su ceramica

per bambini dai 4 ai 12 anni

A cura del laboratorio di ceramica Creta Rossa

Piazza del Tomolo dalle 17 alle 18

(posti limitati, si consiglia la prenotazione)



Venerdì 24

Fra storia e natura. Palazzo d’Avalos e la Riserva di Punta Aderci

Proiezione documentario sulla Riserva

e visita del Palazzo

Palazzo d’Avalos - ore 21,00



Oktobervast

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Sabato 25

Oktobervast

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



La Zippanne 3

Spettacolo teatro Dialettale

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:30



Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco

Info 3490662144



Domenica 26

Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco



E…state in Villa

Rassegna di passatempi per bambini

dai 4 a 10 anni; giochi, animazione,

teatro per ragazzi, laboratori, artisti di strada

Villa Comunale - ore 17,30



Toson d’Oro

Rievocazione storica

Centro Storico - ore 18:00



Oktobervast

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Martedì 28

New Acoustic Music

A cura dell’Associazione ARCI

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Scrittori in piazza 2012

(in)Editi

A cura dell’Associazione culturale Liber

e della Nuova Libreria

Piazza Barbacani, 9 - ore 21:30



Mercoledì 29

New Acoustic Music

A cura dell’Associazione ARCI

Cortile Palazzo d’Avalos - ore 21:00



Giovedì 30

Torneo Burraco a coppie

Circolo Burraco



Book & Wine

Stefano Benni e Fausto Mesolella

“Ci manca Totò”

A cura dell’Associazione Sideshow

Giardini Palazzo d’Avalos - ore 21:00



La Serva Padrona

Spettacolo Teatrale

Teatro Rossetti - ore 21,30



Venerdì 31

Arrosticino day

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Domenica 2

E…state in Villa

Rassegna di passatempi per bambini

dai 4 a 10 anni; giochi, animazione,

teatro per ragazzi, laboratori, artisti di strada

Villa Comunale - ore 17,30



Lunedì 3

Campionati Italiani

Femminili di Tennis 2a categoria

Circolo Tennis “A. Boselli”

Parco Muro delle Lame

(fino al 9 settembre)



Domenica 9

VII Cammino Interregionale delle Confraternite d’Abruzzo e Molise

Palazzo d’Avalos



Martedì 11

20th Anniversary New Old Pub

Stand gastronomici

Piazza Marconi - ore 19:00



Domenica 16

Festa dello Sport A cura del CONI

Centro Storico



Venerdì 21

Festa Nazionale Italia dei Valori

Palazzo d’Avalos - Centro Storico

(fino al 23 settembre)



Sabato 22

XXVII Ed. Premio Nazionale Histonium di Poesia e Narrativa 2012

Aula Magna L. Sc. “R. Mattioli” - ore 16:30



Venerdi 28

Festa Patronale San Michele Arcangelo

(fino al 30 settembre)