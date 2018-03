39° Flaiano Film Festival, si parte con Roman Polanski

PESCARA. Parte venerdì la 39^ edizione del Flaiano Film Festival che ha in programma circa 100 film divisi in dieci sezioni tra prime visioni, omaggi, concorso, documentari.

Superati tutti gli ostacoli, nove giorni di grande cinema, un programma denso come sempre, il Flaiano Film Festival offrirà anche notevoli agevolazioni per favorire la partecipazione dei giovani.

Per questa prima giornata due appuntamenti da non perdere: alle ore 20, 45 Roberto Herlitzka sarà presente alla proiezione del film di cui è protagonista, "Sette opere di misericordia" di G e M. De Serio (primo film in concorso)

Seguirà in anteprima "Roman Polanski: A film memoir" di Laurent Bouzereau: Roman Polanski si trova agli arresti domiciliari dopo l'arresto avvenuto nel momento in cui stava per ricevere un premio alla carriera al festival di Zurigo. Accetta così di farsi intervistare dall'amico di lunga data Andrew Braunsberg (anche suo produttore per alcuni film). Si comincia parlando della reazione all'improvvisa incarcerazione per poi dare ampio spazio alla rievocazione dell'infanzia del regista.

Ingressi e abbonamenti: Biglietto intero 4,00 euro; ridotto 3 euro (per soci Flaiano Club, under 30 e over 65); Abbonamento giovani under 20: 15 euro comprensivo di tessera Flaiano Club; Abbonamenti interi: Sala 1 15 euro; Sala 2 15 euro; Sala 3 15 euro; Sala 4 15 euro. Abbonamenti ridotti per i soci Flaiano Club: Sala 1 9 euro; Sala 2 9 euro; Sala 3 9 euro; Sala 4 9 euro. Un catalogo di 120 pagine a disposizione degli spettatori