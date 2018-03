Esordio in Rai per la vj abruzzese Alice Lizza

ABRUZZO. Con Rai Edu un contratto da autrice e regista

Parte in questi giorni di maggio la nuova avventura in nazionale di Alice Lizza. La Vj abruzzese, dopo anni di esperienza nella sua regione, dove ha firmato come Vj, autrice e producer, format dedicati alla cultura underground, approda adesso in Rai. Sempre raccontando la vita di giovani e giovanissimi, fra il quotidiano e le aspirazioni future, fra uno sguardo alla realtà locale e l'occhio a ciò che accade fuori dai confini nazionali. Il tutto, ora, come autrice e regista per Rai Edu.

Ecco allora le prime due puntate, il 17 e il 18 maggio su Rai Scuola (in onda alle ore 11.00; 15.00; 19.00; 23.00; 03.00 e 07.00), del nuovo programma dal titolo ‘Si parte!’. In programma otto puntate sempre di giovedì e venerdì fino alla metà di giugno.

«Ogni puntata è divisa in due parti - spiega la conduttrice Alice Lizza -. Nella prima, di dieci minuti, cercherò informazioni e racconti di studenti ed esperti che vogliono studiare e specializzarsi all'estero, parlando dei progetti Erasmus, Comenius, Leonardo ed altri che danno l'opportunità di fare un'esperienza di studio o lavoro all'estero».

La seconda parte è invece dedicata alle vite di italiani a New York. «Si intitola 'Lost in Ny' - aggiunge Alice Lizza - e racconta le storie degli italiani che cercano fortuna a New York. Ho girato i video e realizzato le interviste un anno fa nelle strade della Grande Mela». Storia simbolo di questa prima puntata è quella di Renato D'Agostin, fotografo veneto espatriato negli Usa e che oggi espone le sue foto in tutto il mondo.

Altro appuntamento il 2 giugno, sempre su Rai Scuola, con "Regoliamoci", quando andrà in onda il concerto-spettacolo promosso dal Ministero della Difesa e dal Miur, per promuovere il concetto di Legalità nelle scuole. Presentato da Paola Saluzzi vedrà la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, da Dolce Nera a Renato Zero, Giorgio Panariello, Lino Banfi, Dj Francesco e altri. Compito di Alice Lizza è intervistare artisti e ragazzi che partecipano all'evento.