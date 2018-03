L’Abruzzo sarà all’Italia WaveLove Festival con gli Otiòp

CELLINO ATTANASIO. Si chiamano Otiòp e sono la rock band di Lanciano che rappresenterà la regione Abruzzo all’ ItaliaWave Love Festival, il concorso per giovani talenti rock che si terrà dal 12 al 15 luglio ad Arezzo. L’evento sarà realizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in collaborazione con vari media partner.

Il gruppo frentano ha vinto le selezioni dello scorso 14 aprile presso il centro sociale LND di Cellino Attanasio sfidando altri 4 gruppi (dei circa quaranta gruppi partecipanti): Elvis Elbow di Pescara, PercezioneSestoSenso di Atri, Wallfool di Sant’Egidio alla Vibrata e gli Old Boy di Vasto (questi ultimi saranno segnalati al management del festival).

Durante la serata di selezione le band si sono esibite ciascuna con un proprio repertorio. Prima è toccato agli Elvis Elbow la formazione di Spoltore ha dato vita ad un serie di brani da studio con riff di chitarra. Poi è stato il turno dei Wallfool all’insegna del ritmo noise e romantico. A seguire sono saliti sul palco gli Otiòp e hanno sfogato a tutta la loro energia fatta di scale, assoli, groove ed improvvisazioni in cui i diversi strumenti spesso si alternano nelle costruzioni melodiche, eseguendo solo due brani del loro rock-jazz avant-gard.

Poi, è stata la volta dei PercezioneSestoSenso che hanno esibito il loro stile reggae/raggamuffin. A concludere la serata ci ha pensato invece il gruppo Old boy accompagnato dai Trouble Shuffle.

Al termine delle esibizioni la giuria composta dal Mo Davide Verticelli, playlist maker di RAI radio2, Lucio Piccirilli, musicista e titolare dello studio Flessibile,Marco Sigismondi della Fondazione Arezzo Wave Italia, Piero Lucarelli di Franti rise associazione, ha emesso il verdetto incoronando la band rock lancianese vincitrice dell’Italia Wave Abruzzo 2012.

I criteri adottati per la scelta della formazione sono stati di ordine tecnico, di originalità, di composizione ed arrangiamenti, di testi e di “tenuta del palco”.

Gli Otiòp già da qualche anno propongono il loro jazz rock. Formatisi nel 2007, hanno pubblicato nel 2011 il loro primo Cd omonimo e hanno suonato in diversi locali e manifestazioni della riviera adriatica. Il gruppo è formato da Ivan Abbonizio, voce e basso, Tony Berardinucci alla chitarra, Massimo Giallonardo alla tastiera, Davide Di Virgilio, alla batteria.