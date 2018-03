Concerti: da Madonna a Springsteen le star dell'estate 2012

ROMA. Madonna, Bruce Springsteen Coldplay, Lenny Kravitz, Cure, Beach Boys, Metallica, Guns N'Roses.

Ma anche Duran Duran, Red Hot Chili Pepper, Sting, Ben Harper, Marylin Manson e Noel Gallagher: ce n'é per tutti i gusti nel calendario dei concerti che infiammeranno i palchi italiani nella prossima estate.

Tra le star più attese c'é naturalmente lei, Madonna: la Regina del Pop presenterà dal vivo il suo ultimo album MDNA e il tour mondiale farà tappa anche da noi, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 a San Siro e il 16 allo Stadio Franchi di Torino. E, dopo la sua apparizione in Give me all your luvin, che ha anticipato l'album dell'ex Material Girl, potremo vedere dal vivo Nicki Minajil 21 giugno all'Alcatraz di Milano. Oltre a Madonna, Torino ospiterà anche una delle band più quotate del momento, i Coldplay, che tornano in Italia con un concerto il 24 maggio, unica data italiana del loro tour. Ma tra gli eventi della stagione c'é sicuramente il ritorno di Bruce Springsteen: il Boss, reduce dal successo del suo nuovo lavoro Wrecking Ball, sarà il 7 giugno a San Siro, il 10 a Firenze e l'11 a Trieste. I Radiohead saranno il 30 giugno al Rock in Roma, dove LENNY KRAVITZ sbarcherà il 17 luglio con il suo Black And White Tour. I fan dei Cure non potranno lasciarsi sfuggire l'appuntamento del 7 luglio all'Heineken Jammin' Festival (alla Fiera Milano Live), dove due giorni prima si esibiranno anche Noel Gallagher e i Red Hot Chili Peppers (il 5 luglio), mentre sarà la volta dei Prodigy.

Per i nostalgici degli anni Sessanta, ecco due date da non mancare: Roma (il 26 luglio al Rock in Roma Festival) e Milano (Arena Civica), le due tappe estive dei mitici Beach Boys. Il 13 maggio allo Stadio Friuli di Udine arriva da Los Angeles l'heavy metal dei Metallica, nove Grammy e oltre 100 milioni di dischi venduti. Sempre da Los Angeles sbarcano in Italia - il 22 giugno al Gods' of Metal, alla Fiera Milano Live (Rho) - i Guns N'roses. Il 21 luglio al Summer Festival di Lucca arriveranno invece i Duran Duran; i Toto saranno invece il 31 luglio all'Arena Concerti del Festival di Majano. E mentre Sting farà quattro tappe estive (10 luglio Piazzola sul Brenta, 12 Molfetta, 13 Taormina e 15 Perugia), Snoop Dogg, il volto più controverso della scena hip hop Usa, sarà il 3 luglio al Rock in Roma, per la sua unica data italiana.

Ben cinque i concerti di Ben Harper a luglio: il 18 a Vigevano, il 20 a Piacenza, il 22 a Imola, il 23 al Rock in Roma e il 25 a Taormina. Raddoppiano i concerti di Marilyn Manson in Italia nel corso della prossima estate: un mese prima della serata di Milano (11 luglio all'Arena Civica) il Reverendo si esibirà al Gran Teatro Geox di Padova, il 7 giugno. Ricco come sempre il cartellone di Luglio Suona Bene all'Auditorium di Roma: Keith Jarrett (il 29 luglio) salirà sul palco con The Trio, il trio jazz per eccellenza formato con i fedeli Gary Peacock al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria. In scena grandi star, da Joan Baez (il 6) a Francesco De Gregori e i Cranberries (il 2). E ancora: Paolo Nutini (Il 16), Alanis Morissette (Il 21), I Buena Vista Social Club (Il 31), Patti Smith (Il 20) e Tony Bennett (il 15). Il grande crooner americano il 28 luglio al Lucca Summer Festival duetterà per la prima volta con Giorgia, che sarà anche protagonista di una doppia serata intimista dal titolo 'Dietro le apparenze' (25-26 giugno) alla Cavea dell'Auditorium di Roma. Al tradizionale appuntamento di Lucca quest'estate ci saranno anche Laura Pausini (il 7 luglio), Norah Jones (il 14), i Kasabian (Il 15) e i Blink 182 (il 4), mentre Tom Petty salirà sul palco il 29 giugno con gli Heartbreakers, tappa italiana dell'atteso tour che segna il ritorno in Europa dopo 20 anni della celebre band americana.