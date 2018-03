Da Lanciano a Chieti appuntamento con la musica.

LANCIANO. Cinque appuntamenti con la musica. Da gennaio ad aprile artisti del calibro di Daniele Silvestri, Peppe Voltarelli, Alesssandro Mannarino e Caparezza in concerto nei teatri abruzzesi.



LANCIANO. Cinque appuntamenti con la musica. Da gennaio ad aprile artisti del calibro di Daniele Silvestri, Peppe Voltarelli, Alesssandro Mannarino e Caparezza in concerto nei teatri abruzzesi. Un calendario ricco di eventi che vedrà esibirsi al teatro Fenaroli Peppe Voltarelli il 26 gennaio alle 21.00 con “Il viaggio”, un frammento di musica e racconto con personaggi cose e posti che hanno segnato l’itinerario umano ed artistico dell’autore. Dall’America, all’Argentina, alla Germania, alla Francia, alla Repubblica Ceca, al Messico, al Canada, all’Australia. Le sue sono canzoni di terra, fatte di lingua madre, di ricordi e di passato e tradizioni e ripercorrono le tappe del suo continuo emigrare da sud a nord, dal Mediterraneo al Sudamerica.

Poi, il Palazzetto dello Sport di Lanciano accoglierà Daniele Silvestri e Pino Marino il 25 febbraio alle ore 21.00. I due artisti si esibiranno in un mix musicale, una sequenza di stili fatta di improvvisazione. Nel corso del live, prodotto ed organizzato da Cose di Musica, alterneranno dialoghi e improvvisazioni, a canzoni e brani di successo. Non è la prima volta che i due colleghi collaborano ad un progetto musicale: già avevano lavorato insieme all’ album “S.C.O.T.C.H.”

Poi, toccherà ad Alessandro Mannarino, in tour con un nuovo spettacolo “L’ultimo giorno dell’umanità” ed il 2 aprile al Teatro Supercinema di Chieti alle ore 21.00. La canzone è una rivisitazione in chiave teatrale dei brani estratti dai due album “Bar della Rabbia” e “Supersantos “.

Infine, per l’anteprima di Onde Sonore Festival 2012, al Pala Roma di Montesilvano ci saranno il concerto di 99 Posse venerdì 2 marzo, e sabato 17 marzo toccherà a Caparezza.