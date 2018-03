Antonello Venditti il 1° marzo a Montesilvano

MONTESILVANO. Giovedì 1 marzo Antonello Venditti sarà in concerto al PalaRoma di Montesilvano in occasione della data zero del suo nuovo tour Unica, tour che da seguito all’uscita dell’omonimo album e che farà tappa nei maggiori palazzetti della nazione: 8 e 9 marzo Roma (Pala Lottomatica), 17 marzo Acireale - CT (Palasport), 24 marzo Conegliano - TV (Spes Arena), 27 marzo Milano (Mediolanum Forum), 31 marzo Ancona (Pala Rossini), 12 aprile Perugia (Pala Evangelisti), 14 aprile Bologna (Pala Dozza), 19 aprile Genova (105 Stadium), 21 aprile Torino (Pala Olimpico), 23 aprile Firenze (Nelson Mandela Forum).

La data zero di Montesilvano, organizzata dalla Elite Agency con il Patrocinio del Comune di Montesilvano, inizierà alle ore 21:30 ed i tagliandi d’ingresso possono essere acquistati presso le prevendite abituali ed i punti vendita BookingShow.

Dopo un 2010 di concerti in giro per l’Italia, il 2011 è l’anno del nuovo disco di inediti “Unica” che vede la luce il 29 novembre ei debutta alla posizione 6 della classifica degli album più venduti della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre.