Festival dannunziano, stasera in scena Alessandro Preziosi

PESCARA. Sarà l'attore Alessandro Preziosi il protagonista stasera del Festival dannunziano.

Alle 18.30, presso l'ex Aurum, si svolgerà la conferenza ‘Stelle Danzanti' di Gabriele Marconi; alle 21.30 salirà sul palco del Teatro D'Annunzio l'attore Alessandro Preziosi, grande interprete teatrale, noto al grande pubblico quale protagonista maschile del serial Tv ‘Elisa di Rivombrosa'. Preziosi, che sarà accompagnato dall'Accademia musicale pescarese, leggerà le lettere d'amore di D'Annunzio.

Lo spettacolo sarà gratuito, come tutti gli appuntamenti del D'Annunzio Festival, e, in caso di maltempo si svolgerà al Teatro Massimo.

Preziosi sarà anche protagonista del ‘Salotto del Festival', con un incontro con la stampa fissato a mezzogiorno.

Alle 22.30 si svolgerà ancora all'ex Aurum la proiezione del film ‘Cabiria', in collaborazione con il Conservatorio ‘D'Annunzio' e il commento musicale del maestro Pasquale Veleno: «Cabiria – ha ricordato Silvano Console, curatore dell'iniziativa – rappresenta il più lungo film del cinema muto italiano, della durata di 3 ore e dieci minuti. Partendo dalla storia di una fanciulla durante la seconda guerra punica, Pastrone ricavò delle scene intervallate da didascalie letterarie per le quali volle come sceneggiatore Gabriele D'Annunzio».

Il film venne girato in Tunisia, Sicilia, sulle Alpi e nelle Valli di Lanzo, riunendo uno spettacolo popolare alle esigenze della cultura borghese”. La serata si chiuderà con lo spettacolo di danza ‘Vol au Vent' di Anouscka Brodacz e Claudio Ioanna che, a partire dalle 22.30, si svolgerà presso il Conservatorio.

27/07/10 10.29