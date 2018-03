Trentasei appuntamenti tra musica, teatro e buona tavola a Canosa Sannita

CANOSA SANNITA. Trentasei appuntamenti renderanno vive e vivaci fino al termine dell'estate le serate di Canosa Sannita, con un ricco programma di manifestazioni estive che si è aperto ieri alle ore 20 presso il Parco pubblico da una singolare «Maratona di fitness» con esibizioni di spinning, fit box, aerobica e pilates a cura del Centro Chinesiologico di Rodolfo De Palma.

Giovedì 22 luglio alle ore 21 in piazza Indipendenza è prevista una serata danzante con l'esibizione di diverse scuole di ballo.

Martedì 27 luglio alle 21.30 ci sarà il primo appuntamento con il Cinema sotto le stelle.

Giovedì 29 luglio alle 21.30 arriva il teatro in vernacolo con «La bonaneme di mamma» a cura della compagnia teatrale «Che vuoi che sia» di Torrevecchia Teatina.

Per sabato 31 luglio è in programma una serata spensierata con il karaoke e la gastronomia in piazza a cura dell'Asd Canosa Sannita Calcio.

Ad agosto saranno tantissime le serate, tra musica, teatro, cinema, sport e degustazioni.

Tra i vari appuntamento va segnalato «Versi di vini», lunedì 9 agosto (ore 19.30) a Palazzo Martucci con un concorso di vini casarecci a cura dell'Onav regionale e delle Città del Vino.

L'ultimo appuntamento in cartellone sarà l'estemporanea di pittura prevista per sabato 25 settembre.

Gli appuntamenti hanno il patrocinio della Bellestate 2010 della Provincia di Chieti, della Regione Abruzzo e sono promossi dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia SS. Filippo e Giacomo Apostoli, la Pro Loco Canosa Sannita, l'associazione culturale Valori Idee e Passioni, l'associazione nella Lotta, l'associazione culturale Museo della Guerra per la pace, l'associazione Poesia nella vita, l'associazione Villa Moggio, l'associazione Canti popolari Cucheremmelle di Canosa Sannita, l'Asd Canosa Sannita Calcio, il Coro folkloristico Canosa Sannita, l'associazione Terra d'Abruzzo e il Comitato feste.



