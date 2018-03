Parte il 26 luglio la prima edizione di FBJazz

SAN GIOVANNI TEATINO. E' tutto pronto per la prima edizione di FBJazz, il Festival Internazionale dedicato alle sonorità d'autore ed alla scoperta dei nuovi talenti della musica, in programma a Sambuceto dal 26 al 29 luglio.

L'evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di San Giovanni Teatino, in collaborazione con la Provincia di Chieti, e nato grazie alla passione ed all'esperienza organizzativa dell'azienda “Markbass”, della Scuola Civica Musicale diretta dal Maestro Giuliano Mazzoccante, della “Altotenore – Comunicazione & Jazz” e del direttore Artistico Piero Delle Monache, giovane sassofonista ma già docente dal prestigioso curriculum musicale, sarà presentato agli organi di informazione locali e nazionali nel corso di un'importante conferenza stampa che si terrà martedì 20 luglio, alle ore 11, presso la Sala Consiliare di piazza Municipio, a San Giovanni Teatino.

“Future Best Jazz”, vuole diventare un progetto di caratura internazionale al quale aderiscono artisti del calibro di Massimo Moriconi, Marco Tamburini, Trem Azul, Damien Shmitt, Otmaro Ruiz, Frank Gambale e Alain Caron, e che si sviluppa, allo stesso tempo, in un concorso dedicato, per la prima edizione edizione in calendario dal 26 al 29 luglio, al basso elettrico (e riservato a giovani talenti di età compresa tra i 18 e i 28 anni).

Non solo musica dal vivo, però, perché alla quattro-giorni di importanti concerti (tutti gratuiti e con grandi musicisti) farà da corollario una ricca serie di appuntamenti paralleli: dai workshop alle jam session, dalle presentazioni di libri e cd alle mostre fotografiche.

“FBJazz”, va aggiunto, ha stretto anche una serie di partnership con alcune delle migliori realtà musicali italiane come il “Saint Louis College” di Roma e l'associazione “InJazz” di Fabriano.

Un posto d'onore, inoltre, è riservato alla “Players School of Music”, in Florida: il primo premio per il vincitore del "contest", infatti, consiste nella partecipazione gratuita al workshop “One Week Intensive”, con Jeff Berlin, che avrà inizio il 13 settembre 2010 presso la celebre scuola statunitense.



15/07/2010 8.50