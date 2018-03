Cinema all'aperto a Moscufo, film e cartoni animati con ingresso gratuito

MOSCUFO. Parte da mercoledì 14 luglio “Effetto Notte” una serie di proiezioni cinematografiche che si svolgeranno all'aperto nel Comune di Moscufo, con otto proiezioni per grandi e piccini.

L'organizzazione delle serate è stata curata dall'assessorato alla cultura e turismo comunale, unitamente all'associazione pescarese “Movimentazione”, e con il contributo della Fondazione Pescarabruzzo.

L'amministrazione comunale, quest'anno, ha voluto inaugurare una vera e propria rassegna estiva per vivere insieme e in piazza le emozioni del cinema.

Ce n'è per tutti i gusti: dalla commedia all'italiana ai cartoon, dal musical ai Simpson.

«Per quanto riguarda le location – commenta l'assessore Faieta – si è scelto di effettuare le prime quattro proiezioni all'interno del centro sportivo di Moscufo Bivio che, dopo anni difficili e travagliati, ha recentemente riaperto al pubblico con una gestione rinnovata e a misura delle famiglie. Scelta certamente non casuale che fa il paio con la recente inaugurazione degli sportelli comunali nella stessa frazione, a testimonianza dell'attenzione e della vicinanza che la nostra amministrazione vuole riservarle».

I successivi quattro appuntamenti avranno come scenario piazza Umberto, la suggestiva piazza del municipio a Moscufo paese. Insomma si tratta di un appuntamento da non perdere e totalmente gratuito.



PROGRAMMA



Campo sportivo Moscufo Bivio

Mercoledì 14 luglio – h 21.30 – ''Piovono polpette'', cartone animato di Phil Lord e Chris Miller (90 minuti)

Giovedì 15 luglio – h 21.30 – ''Io, loro e Lara'' (2009) di Carlo Verdone con Carlo Verdone e Laura Chiatti (115 minuti)

Mercoledì 21 luglio – h 21.30 – ''I Simpson'' (2007) di David Silverman (87 minuti)

Giovedì 22 luglio – h 21.30 – ''Cado dalle nubi'', (2009) di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e Raul Cremona (114 minuti).



Piazza Umberto I - Moscufo paese



Mercoledì 4 agosto – h 21.30 – ''La principessa e il ranocchio'', (2009) cartone animato di Ron Clemente (97 minuti)

Giovedì 5 agosto – h 21.30 – ''La vita è una cosa meravigliosa'', (2010) di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme e Enrico Brignano (103 minuti).

Mercoledì 11 agosto – h 21.30 – ''Kung fu panda'', (2008) di Mark Osborne (88 minuti)

Giovedì 12 agosto – h 21.30 – ''Mamma mia'', (2008) di Phylida Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Flirth (108 minuti)



14/07/2010 11.33